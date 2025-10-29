Tudor Chirilă iese în apărarea activistei propuse ca vicepremier: ”Oana Gheorghiu reprezintă construcția, Grindeanu reprezintă corupția”

Artistul și activistul Tudor Gheorghe a comparat miercuri, 29 octombrie, realizările Oanei Gheorghiu, propusă de premierul Ilie Bolojan pentru funcția de vicepremier, și liderul PSD Sorin Grindeanu, care a cerut retragerea nominalizării ei.

„Oana Gheorghiu a construit din banii a peste 350.000 de români și peste 7.000 de companii un spital de oncologie pediatrică cu nouă niveluri și 140 de paturi. Sorin Grindeanu a legalizat noaptea furtul din bani publici până la un prag de 200.000 de lei stârnind proteste de stradă. Oana Gheorghiu a construit un spital modular în curtea spitalului Elias pentru tratamentul bolnavilor de Covid și un spital modular la Piatra Neamț după ce a ars secția ATI în 2020. Sorin Grindeanu a zburat cu avioane private și a mers în vacanțe pe banii Nordis, un dezvoltator imobiliar cu sute de păgubiți”, și-a început Tudor Chirilă postarea pe Facebook.

El a amintit și cartea lui Sorin Grindeanu care nu poate fi găsită nicăieri.

„Oana Gheorghiu a construit camere sterile și a renovat secții de oncologie pediatrică sau de adulți în București, Timișoara, Brașov. Sorin Grindeanu a publicat o carte fantomă care nu există în nicio bibliotecă din România. O carte fantomă. Oana Gheorghiu a ieșit în stradă de zeci de ori, alături de zeci de mii de români împotriva corupției și pentru stat de drept. Sorin Grindeanu face parte din conducerea celui mai corupt partid din România, partidul cu cele mai multe acțiuni care au fragilizat statul de drept”, acuză Tudor Chirilă.

„Nici Grindeanu nu ar trebui sǎ mai viseze la postul de prim ministru”

„Oana Gheorghiu a realizat proiecte de peste 43 de milioane de euro împreună cu echipa și colega sa de la Dăruiește Viață și cu ajutorul sutelor de mii de români și companii care au donat. Sorin Grindeanu și-a dedicat activitatea politică partidului mafiot din care face parte și intereselor mafiei transpartinice. În prezent se ocupă cu subminarea guvernării/reformelor la care participă partidul său corupt și cu lobby pentru magistrații care se opun proiectului de reformă a pensiilor speciale”, și-a continuat pledoaria Tudor Chirilă.

Artistul amintește că SUA au criticat direct Ordonanța 13 din 2017, emisă pe timpul când premier era Sorin Grindeanu, actualul președinte interimar PSD.

„În 2017 Departamentul de Stat American a criticat Ordonanța 13 ca fiind un pericol pentru statul de drept. Atunci Grindeanu era prim ministru. Și aveam un parteneriat strategic cu America, așa cum avem și acum. În logica în care Oana Gheorghiu nu ar trebui sǎ facǎ parte dintr-un guvern pentru cǎ pericliteazǎ relația cu administrația Trump (ai cǎrei membri Rubio şi Vance l-au beştelit mai grav ca Oana Gheorghiu când erau adversari), atunci nici Grindeanu nu ar trebui sǎ mai viseze la postul de prim ministru pentru cǎ a demonstrat cu prisosință prin atacurile la statul de drept din 2017 că a periclitat parteneriatul strategic”, consideră Tudor Chirilă.

La finalul mesajului, artistul îi mulțumește Oanei Gheorghe pentru faptul că a unit oameni pentru un scop comun benefic întregii societăți.

„Rezumatul arată așa. Oana Gheorghiu reprezintă construcția, Grindeanu reprezintă corupția.

Oana Gheorghiu a dat ceva uriaș comunității, Grindeanu are pe agendă doar clientela de partid. Oana Gheorghiu nu are nevoie s-o apăr eu, în spatele ei se află dragostea pentru oameni și sute de mii de donatori. Spitalul făcut de ea se vede, funcționează. Chiar și pentru cei ca Grindeanu. Pentru toți. Oana Gheorghiu a unit oameni. Mulțumesc, Oana. You rock”, se încheie mesajul lui Tudor Chirilă.

