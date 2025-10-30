Oana Gheorghiu dezvăluie cum s-a decis Bolojan s-o propună vicepremier: "M-a invitat la o discuţie"

Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, joi, 30 noiembrie 2025, despre acceptarea postului de vicepremier, că în primă fază a şocat-o propunerea pe care premierul i-a făcut-o.

Ea a arătat că premierul Bolojan i-a dat acel sentiment că luptă pentru ţara asta şi a subliniat că este apolitică şi postul din guvern aşa este şi gândit, ca un post independent. ”Dacă pot să aduc ceva în guvern din experienţa mea, este exact lucrul ăsta, de a construi încredere”, a arătat Gheorghiu.

”În primul rând, e un post independent. Eu nu fac parte din niciun partid. Sunt apolitică şi postul ăsta din guvern, aşa este şi gândit, un post independent care vine din afara oricărui partid din coaliţie. M-a sunat într-o zi domnul Bolojan, mai vorbisem înainte, pentru că a venit şi a vizitat când era preşedinte interimar. (...) M-a invitat la o discuţie, am crezut că e vorba despre sistemul de sănătate. (...) Şi mi-a făcut această propunere care evident că în prima fază m-a şocat, era şi neaşteptată. Şi atunci, ca şi acum, am propriile mele îndoieli, pentru că cred că oricine vine într-o astfel de poziţie, dacă are un pic de bun simţ, se gândeşte dacă nu-i pălăria prea mare şi ăsta a fost primul meu gând. Şi am reflectat mult până să accept poziţia”, a spus Oana Gheorghiu, la Europa FM, despre cum a primit oferta de a deveni vicepremier în Guvernul Bolojan.

”Domnul Bolojan mi-a dat acel sentiment că luptă pentru ţara asta şi am simţit că e momentul ăsta în care, dacă există un om, sau mai mulţi, că sunt în guvern mai mulţi oameni care o fac, şi dacă acum nu facem pasul ăsta, să susţinem acest demers care este onest şi de care avem mare, mare nevoie, poate că mai târziu e prea târziu. (..) Îmi dau seama că un om singur, doi oameni, trei oameni, nu pot să schimbe lucrurile. Cu cât echipa asta care chiar vrea să schimbe lucrurile e mai mare, cu atât are mai multe şanse. Şi poate că sunt încă idealistă, deşi nu mai am vârsta potrivită. Eu chiar cred în ţara asta. Cred cu tărie că România are tot ce-i trebuie să fie bine. Ştiu că fiecare om din ţara asta, indiferent de ce culoare politică are sau de ce orientare politică are sau de ce politician îi place, de fapt, asta îşi doreşte, pentru ţara asta, să-i fie bine. Toţi ne dorim acelaşi lucru. Şi dacă pot să aduc ceva în guvern din experienţa mea, este exact lucrul ăsta, de a construi încredere”, a subiniat Gheorghiu.

Ea a mai spus că ”se gândeşte că oamenii vor începe să creadă mai mult în instituţii, dacă deschidem instituţiile către oameni, dacă le vorbim onest şi dacă le arătăm chiar şi lucrurile poate mai puţin plăcute pe care guvernul trebuie să le facă”.

”Să nu uităm, acest guvern trebuie să facă aceste lucruri pentru că alte guverne au făcut lucruri care ne-au adus aici. Şi eu cred că e momentul să susţinem acest guvern care să ne scoată din această situaţie şi ăsta este motivul pentru care am acceptat. M-am trezit şi în acea postură în care, orice aş fi ales, aş fi regretat, deci mi-am zis că mai bine să regret că am încercat decât să regret că n-am încercat”, a precizat Oana Gheorghiu.

