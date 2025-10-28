Cristian Tudor Popescu, despre Oana Gheorghiu, noul vicepremier: "Se întâmplă, foarte rar, să dau peste un lucru bun, bine făcut, cu însuflețire și încăpățânare, mi se pare suprareal"

Autor: Mihai Diac
Marti, 28 Octombrie 2025, ora 18:45
254 citiri
Cristian Tudor Popescu - FOTO Facebook/Cristian Tudor Popescu

Cunoscutul jurnalist Cristian Tudor Popescu transmite un mesaj despre Oana Gheorghiu, cu prilejul numirii acesteia, de către premierul Bolojan, în funcția de vicepremier.

Textul postat de CTP pe Internet, la data de 28 octombrie 2025, este o readucere în actualitate a unui mesaj, din anul 2023, în care Cristian Tudor Popescu vorbea despre spitalul „Dăruiește viață!”, înființat de Carmen Uscatu și Oana Gheorghiu.

"Când se întâmplă, foarte rar, să dau peste un lucru bun, bine făcut, cu însuflețire și încăpățânare, mi se pare suprareal. În spitalul „Dăruiește viață!” m-am simțit ca într-o navă spațială așezată pe pământ, în sudul Bucureștiului.

Construit de la zero de ONG-ul cu același nume, înființat de Carmen Uscatu și Oana Gheorghiu, spitalul de oncologie și radioterapie pentru copii bolnavi de cancer este finanțat din donații ale unor persoane fizice și juridice. Când s-a turnat fundația, donatorii au putut să-și pună niște gânduri pe hârtii îngropate într-o capsulă a timpului. Astăzi, după 4 ani, sunt 350.000 de donatori, fiecare după puteri", scria CTP în anul 2023.

Despre „Dăruiește viață!”, CTP sublinia că reprezintă "un spital care îți dă sentimentul că intri în el ca să trăiești, nu ca să mori".

Oana Gheorghiu are și ea mesaje postate pe Internet, cele mai multe dintre acestea fiind pe subiecte medicale. Totuși, în ziua de 24 octombrie 2025, deci cu câteva zile înainte să se afle că va ajunge vicepremier, Oana Gheorghiu avusese și un mesaj cu conținut politic.

"Orice partid crede că susținând privilegii și privilegiați va câștiga electorat se minte singur, căci nici măcar electoratul propriu nu mai poate fi păcălit", scria Oana Gheorghiu.

La data de 28 octombrie 2025, premierul Ilie Bolojan i-a transmis președintelui Nicușor Dan propunerea ca Oana Gheorghiu să fie numită în funcția de vicepremier. Acest post devenise vacant prin demisia lui Dragoș Anastasiu.

