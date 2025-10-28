Ilie Bolojan a găsit vicepremier. Oana Gheorghiu a fost propusă să preia funcția vacantă după demisia lui Dragoș Anastasiu

Autor: Catalina Sirbu
Marti, 28 Octombrie 2025, ora 16:23
574 citiri
Ilie Bolojan a găsit vicepremier. Oana Gheorghiu a fost propusă să preia funcția vacantă după demisia lui Dragoș Anastasiu
Oana Gheorghiu, fondatoare Dăruiește Viață FOTO /masteringthemusicbusiness.ro

Prim-ministrul Ilie Bolojan a trimis Administraţiei Prezidenţiale marți, 28 octombrie, propunerea pentru ocuparea postului vacant de viceprim-ministru, în persoana Oanei Gheorghiu, co-fondatoare şi co-preşedintă a Asociaţiei Dăruieşte Viaţă.

Guvernul anunţă că prim-ministrul Ilie Bolojan a trimis Administraţiei Prezidenţiale propunerea pentru ocuparea postului vacant de viceprim-ministru, lăsat liber după demisia lui Dragoș Anastasiu.

”Această propunere este doamna Oana Gheorghiu, căreia prim-ministrul Ilie Bolojan îi mulţumeşte şi pe această cale pentru disponibilitatea de a participa la reformele absolut necesare de care România are nevoie în această perioadă”, arată Executivul.

În vârstă de 56 de ani, Oana Gheorghiu este absolventă a Academiei de Studii Economice din Bucureşti, promoţia 1994, cu specializare în management economic.

Co-fondatoare şi co-preşedintă (din februarie 2025, anterior vicepreşedintă) a Asociaţiei Dăruieşte Viaţă, Oana Gheorghiu este implicată de mai bine de un deceniu în dezvoltarea unor proiecte de infrastructură medicală şi în campanii de advocacy care au schimbat modul în care societatea priveşte responsabilitatea statului în sănătate.

A coordonat atragerea a peste 100 de milioane de euro prin donaţii şi sponsorizări private, alături de peste 500.000 de donatori şi 10.000 de companii. Cea mai importantă realizare este Spitalul pentru Copii cu cancer şi alte boli grave, construit de la zero la Marie Curie (12.000 mp, 9 etaje, peste 140 de paturi), primul proiect de acest tip în România.

”Experienţa Oanei Gheorghiu în proiecte care au produs schimbări fundamentale în societatea românească este pusă acum în slujba unor proiecte şi mai largi de reformare a României, într-o perioadă în care ţara noastră are nevoie de toate energiile pentru a pune bazele unui stat care să funcţioneze mult mai bine în beneficiul cetăţenilor”, precizează Guvernul.

Guvernul nu găsește un vicepremier, în locul lui Dragoș Anastasiu. Bolojan i-a preluat sarcinile. "Este o poziție care presupune niște atribute mai speciale"
Guvernul nu găsește un vicepremier, în locul lui Dragoș Anastasiu. Bolojan i-a preluat sarcinile. "Este o poziție care presupune niște atribute mai speciale"
Postul de vicepremier rămâne vacant la peste două luni după demisia lui Dragoș Anastasiu, fostul oficial care a recunoscut că a dat șpagă ani la rând. Premierul Ilie Bolojan i-a preluat...
Nicușor Dan, despre o posibilă rupere a coaliției de guvernare: "Multe din tensiunile actuale ar fi putut fi evitate de toate părțile"
Nicușor Dan, despre o posibilă rupere a coaliției de guvernare: "Multe din tensiunile actuale ar fi putut fi evitate de toate părțile"
Președintele Nicușor Dan a vorbit din nou despre ruperea coaliției de guvernare după disputele dintre Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu, pe tema reformei pensiilor magistraților. Întrebat...
#Oana Gheorghiu, #ilie bolojan, #vicepremier , #guvern
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Cum a fost gasita Stefania Szabo, doctorita care a murit in camera de garda a spitalului din Buzau. Ipotezele anchetatorilor
a1.ro
Cristian Botgros, primele declaratii dupa ce a iesit din coma. Ce a spus nepotul lui Nicolae Botgros:"Nu-mi dadeau sanse la viata"
DigiSport.ro
Tragedie la Inter: fotbalistul a lovit mortal un barbat in scaun cu rotile! Cristi Chivu si-a anulat conferinta de presa

Ep. 148 - Armata Română a anunțat că

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ilie Bolojan a găsit vicepremier. Oana Gheorghiu a fost propusă să preia funcția vacantă după demisia lui Dragoș Anastasiu
  2. Reacția PSD Iași după ce un primar social-democrat a fost reținut pentru lovirea a doi copii: „Dacă faptele se confirmă, vinovatul să răspundă”
  3. Ce crede Nicușor Dan despre Catedrala Mântuirii Neamului. „Niciodată nu am avut această scandare 'Vrem spitale, nu catedrale'”
  4. Un primar PSD a fost reținut după ce ar fi lovit doi copii. Se cere demisia sa de urgență
  5. Ce pensie consideră Nicușor Dan că ar merita magistrații. “E absolut necesar ca această lege să treacă”
  6. Sorin Grindeanu și-a început ziua cu o discuție cu Nicușor Dan. „Cred că speculăm”
  7. Nicușor Dan, despre candidatul pe care îl sprijină la Primăria Capitalei: "Ca orice locuitor al Bucureștiului, am niște preferințe"
  8. Președintele Nicușor Dan spune că scorul AUR în sondaje este o realitate. "Exprimă o neîncredere în modul în care se gestionează politic administrația în România"
  9. Veteranul de război care a fost decorat de Nicușor Dan în ziua în care a împlinit 110 ani. Când s-a întors de pe front s-a făcut profesor de muzică
  10. Nicușor Dan, despre o posibilă rupere a coaliției de guvernare: "Multe din tensiunile actuale ar fi putut fi evitate de toate părțile"