Fosta ”bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor divorțează după 10 ani. Ce spune nașul Mihai Găinușă

Oana Ioniță, fosta ”bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor, divorțează de tenorul Florin Budnaru, după 10 ani de căsnicie, cei doi având împreună doi copii.

Oana Ioniță și Florin Budnaru s-au căsătorit în 2013, iar naș le-a fost chiar fostul prezentator de la Cronică, Mihai Găinușă.

”Am auzit, da. Chiar regret, dar e vorba de viețile lor. Ei știu mai bine”, a fost prima reacție a lui Mihai Găinușă, conform Playtech.ro.

„Suntem la începutul divorţului. Am luat hotărârea la sfârşitul anului trecut şi vom aştepta să vedem cum se desfăşoară tot procesul. Detaliile vor fi analizate, iar hotărârile le va lua tribunalul. Noi am început divorţul, probabil se va continua cu custodia copiilor, apoi traseul pe care îl are în mod normal un divorţ. Noi locuim împreună. Copiii locuiesc cu noi”, a mărturisit Oana Ioniță pentru Spynews.ro.