Fiica Elenei Lasconi a început 3 facultăți în România, fără să termine vreuna: ”Nu mi s-a părut important”. Ce revelație a avut la Drept

Fiica Elenei Lasconi s-a declarat „dezgustată” după ce mama ei a dezvăluit într-un interviu că a votat „Da” la Referendumul pentru familia tradițională organizat de PSD în 2018, mai exact pentru modificarea Constituției în sensul ca familia să fie definită ca uniunea civilă dintre un bărbat și o femeie.

Elena Lasconi a fost întrebată în emisiunea Insider politic, difuzată sâmbătă la Prima TV, dacă susţine căsătoriile între persoane de acelaşi sex.

„Eu sunt creştină, sunt ortodoxă şi consider că familia este formată dintr-o femeie şi un bărbat”, a răspuns Elena Lasconi, care a adăugat că a participat la referendumul pentru familia tradiţională organizat în 2018 şi a votat „DA”.

Această afirmație a rănit sentimentele fiicei ei, care trăiește în Franța și care face parte din comunitatea LGBTQ+.

”Această discriminare jegoasă nu are loc la mine în familie și din acest motiv nu o mai susțin din niciun punct de vedere, din acest moment. Vă mulțumesc”, a declarat Oana, fiica Elenei Lasconi.

Oaana Lasconi a plecat din România după ce a început trei facultăți, fără să termine vreuna: Facultatea de Știinte Politice, Facultatea de Drept și Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, cu specializare în literatura rusă.

„Nu mi s-a părut foarte important să închei nici una dintre ele, chiar dacă domeniile în sine încă îmi plac foarte mult.

La Drept am încheiat un an, însă fix de atât am avut nevoie, întrucât am rămas cu niște cunosținte de drept roman și câteva fraze lungi în latină, ceea ce e super când ieși cu prietenii în oraș.

În timpul facultății de Drept, am realizat că vreau să fiu independentă și să lucrez, așa că mi-am început cariera cu un job entry level la Ubisoft. Atunci, nu părea o afacere prea bună, însă s-a dovedit a fi cea mai bună alegere din lume!”, a povestit Oana Lasconi în trecut.

