Oana Lis, după ce a făcut apel la donații pentru soțul Viorel, fostul primar al Capitalei: "Mi-am luat ceva hate pe internet"

Oana Lis a făcut un apel pentru donații într-o postare pe pagina sa de pe Facebook vineri, 12 august.

Aceasta a relatat că Viorel Lis a devenit o persoană cu dizabilitati cu un handicap locomotor, explicând că nu a stiut cât de scumpa e o recuperarea făcută acasă:

"Așa cum va ziceam, azi vă cer ajutorul ptr Vio. I-am promis ca voi fi alături de el până în ultima clipă și că nu-l las la azil, asta e cea mai mare frică a lui.

Este o persoană lucidă, conștient de el și vrea să stea acasă în patul lui până în ultima clipă. Problema e că de ceva timp a devenit o persoană cu dizabilități cu un handicap locomotor si nu am știut cât de greu e să ai grijă totală de o persoană cu asemenea probleme, nu am stiut provocările unei persoane cu dizabilitati, care nu mai poate merge nici la doctor pentru că nu există rampă la bloc și fiind o persoană masivă, nici în 3 oameni nu-l putem căra în brațe, nu am stiut cât de scumpă e o recuperare făcută acasă, că trebuiesc tot felul de creme ptr escare, câte bare de susținere trebuie instalate prin casă, offf, nu ai cum să prevezi la ce boli si încercări te supune viata.

Eu voi lupta în continuare oricum ptr că el este familia mea. Stiu ca Dumnezeu lucrează prin oameni. Dacă puteti si doriți să donați ptr el, ptr recuperare si o eventuală operație,, acesta e contul lui. RO09BRDE445SV75434934450, Lis Viorel. Vă mulțumim anticipat", a scris Oana Lis.

"Mi-am luat ceva hate ieri pe net!"

O zi mai târziu, pe 13 august, soția fostului primar a revenit cu o nouă postare în care se referă la reacțiile pline de ură ale unora:

"Oooo, mi-am luat ceva hate ieri pe net! Că așa se face, când e un om căzut jos, îi mai dai un picior în burtă și eventual, și o înjurătură. Am adormit cu greu azi-noapte, de la gânduri, pe la 3 dimineața.

Dar să șțiți că nu sunt supărată pe voi, dacă nu treci prin așa ceva, nu-ti poți imagina cât de greu e să fii în situația asta și să ai acasă un om cu atâtea boli, efectiv se lasă un alt om cu toată greutatea fizică, psihică, emoțională pe ține și tu să faci față singur și să fii nevoit să uiți de nevoile tale, pentru că cineva se vaită de ale lui mai dureroase.... lângă ține. Nici eu nu știam cum e, dar viața m-a învățat. Dar mi-am luat și muuuultă iubire ieri de la voi ieri, vă super-mulțumesc! Să vă răsplătească Dumnezeu înzecit!"

Ce reacții a primit

Mulți dintre cei care au comentat la postarea în care se face apel la donații și-au arătat compasiunea. Nu sunt puțini nici cei care au atacat-o pe Oana Lis.

"Când "spărgeați" sute de mii pe vacanțe și talente și extravaganțe nonsens nu v-ați gândit la bătrânețe? În timpul în care voi erați seară de seară pe ecran etalând cu nonșalanță o viață luxoasă alții munceau 10-12 ore pe zi și mâncau strictul necesar supraviețuirii, și puneau bani la saltea pt medicamentele părinților care au muncit o viață întreagă și nu le ajung pensiile pentru a acoperi costul rețetelor și vizitelor medicale "gratuite", aceeași oameni pe care voi pe stradă i=ați fi ignorat fără minim de regret, nesemnificativi fiind doar din cauza faptului că nu aparțin aceleași clase sociale, corect?

Iar tu acum vii în spațiul public și ceri donații de la aceeași categorie de oameni (căci dacă nu ai fi cerut tuturor te-ai fi raportat la niște mesaje private aceleași clase sociale din care " aparțineți"), dar presupun că acum ai realizat că, atunci când nu mai poți ține pasul financiar cu acea clasă socială, devii un nimeni, ai ajuns la mâna ignoranților, ei bine, ăsta da tupeu.

Și nu, nu mă bucur de răul acelui om, nici nu pot să-ți zic că-mi pasă și cu toate că lecția voastră, a ta, este una dură, nimic nu rămâne neplătit în viață. Sănătate și minte multă!"

"Nu înțeleg oamenii care au un tupeu fantastic de a cere bani pe fb. Am avut grijă ani de zile de mama mea, până în ultima clipă când s-a stins și acum am grijă de 2 ani de tata și nu am cerut la nimeni niciodată nimic. Sunt sute de oameni cu probleme grave și nu cerșesc. Pt tine este simplu să ceri bani să scapi de o povara, sincer asta spune multe despre tine."

"Iartă-mă, nu vreau să par rău, știai că e mult mai bătrân, de ce nu ai pus un ban pe blat?

Ce să zic. Rușinică!"

"Hai măi, Oana tu care eșți o femeie puternică, ai făcut psihologia, ai cabinet, ești tânără, faci bani și din piatră seacă, pentru omul iubit, când doarme Vio, mergi la muncă, nu-ți place, doar tu ești o divă, sunt alții care nu au acoperiș deasupra capului, ăia ce să facă?"

"Nu am nimic cu el, dar sunt copii bolnavi, care au nevoie de ajutor, părinți tineri bolnavi! El și-a trăit traiul și-a mâncat mălaiul! Dacă calculăm câte un milion zilnic la păcănele sunt 365 de milioane! Multă sănătate."

"Păi normal că nu mai are bani dacă i-a pierdut la jocuri, venea pe Moșilor băga câte 30/40 de milioane pe zi, avea aparatul rezervat."

"Dar tu ai donat când au avut alții nevoie, te-ai făcut că nu vezi mesajele, stăteai numai în cluburi, în cazinouri, vezi, roata se întoarce, fie ea și pătrată, Dumnezeu nu este țigan, te lovește când ți-e lumea mai dragă, așa Oana Lis, că nici tu n-ai ajutat pe alții când au avut nevoie, de ce să te ajutăm acum, descurcă-te, eșți majoră."

