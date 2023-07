Gestul disperat pe care îl face Oana Lis: "Am rămas fără bani"

Viorel Lis, fostul primar al capitalei, are nevoie de îngrijire, iar soția lui, Oana, nu se mai descurcă în plan financiar.

Oana Lis a declarat că intenționează să vândă o carte pe care a primit-o de la Vadim Tudor, în speranța că va mai strânge ceva bani. „Vadim Tudor era un om extraordinar, o personalitate magnetică și cu mine s-a comportat întotdeauna minunat. Am o carte de la domnul Vadim pe care vreau să o vând, am nevoie de bani să plătesc niște RMN-uri”, a spus Oana Lis pentru Antena Stars.

„Nu am planuri pentru vara aceasta, pentru că nu am bani. Când nu ai bani, nu îți e foame. Adică nu am bani, cu banii pe care îi am și îi produc, am grijă de Viorel. Costă foarte mult să ai grijă de un om cu probleme speciale, acasă și atunci nu îmi mai ajung banii pentru mine, dar eu sunt genul care mă mulțumesc și cu puțin.

Anul ăsta nu o să am niciun concediu. Nu o să plec la mare. Este foarte complicat cu Viorel, dar nu sunt în depresie, sunt fericită că sunt acasă. Eu nu sunt legată de lucrurile materiale, am nevoie de ele pentru un confort, dar la fel de bine pot să stau și fără ele”, a mai adăugat ea, potrivit Spynews.