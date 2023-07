Se desparte de NATO după 13 ani: ce româncă a făcut carieră în cadrul Alianței, fiind extrem de apreciată

Una dintre cele mai influente persoane din cadrul NATO, purtătorul de cuvânt Oana Lungescu, pleacă din cadrul alianței Nord Atlantice.

Născută în 1958 la București, Oana Lungescu a absolvit Facultatea de Filologie a Universității București, secția engleză-spaniolă. După decesul tatălui ei, în 1985, ea a primit dreptul de a-și vizita mama, aflată în RFG, și nu s-a mai întors în țară.

A lucrat la BBC începând cu 1985, iar din 1997 s-s alăturat echipei BBC World Service, acoperind toate deciziile importante luate de la Bruxelles.

În 2010, Oana Lungescu a fost numită în poziția de purtător de cuvânt al NATO, ocupând această funcție până astăzi.

Oana Lungescu a fost prima femeie care a ocupat acest post la NATO, iar în 2016 a fost desemnată de revista Politico drept una dintre cele mai influente femei de la Bruxelles.

Reprezentantul permanent al României la NATO, Dan Neculăescu, a scris pe twitter: Astăzi ne luăm rămas bun de la Oana Lungescu, o prietenă dragă și un profesionist extraordinar - probabil cel mai bun purtător de cuvânt pe care NATO l-a avut vreodată. Am încredere că Oana va îmbrățișa noul capitol, iar legătura noastră rămâne puternică. Continuăm să spunem povestea #NATO. Mult succes, Oana

Today we bid farewell to Oana Lungescu, a dear friend & an extraordinary professional - probably the best spokesperson @NATO ever had. I am confident Oana will embrace the new chapter, as our connection remains strong. We continue to tell #NATO’s story. Mult succes, Oana! pic.twitter.com/UjihCEnPot