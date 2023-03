Scandal de proporții în familia Deliei Matache. Mama artistei cere disperată ajutor pe internet pentru fiica ei

Familia Deliei Matache stă pe un butoi de pulbere, după ce sora artistei, Oana, a divorțat și s-a cuplat cu alt bărbat.

Oana Matache, care este și ea cântăreață, are doi copii și alegerea ei a stârnit furia familiei, cea mai înverșunată fiind mama ei, Gina Matache.

„Aș aprecia dacă v-ați spune părerea. Pentru asta am postat! E un ajutor pentru mine, să pot să văd adevărul. Nici mie nu-mi place că fac asta, dar copiii trebuie protejați. Sincer, credeam că sunt eu cu capul… Și mie mi se pare că e anturaj prost. Și mai grav e că nu realizează! E vorba doar de faptul că exemplarul acesta nu trebuie să stea în preajma celor mici.

Copilul meu e important pentru mine și fac tot ce pot să-i deschid ochii. Copiii au un tată exemplu de eleganță, cu principii sănătoase. Vine freză-n vânt și se duce naibii ce au construit părinții. Chiar mulțumesc pentru sfat, dar numai după ce am epuizat toate argumentele am luat această decizie

Da, aveți dreptate și nu sunt cea mai fericită cu alegerea asta, dar dacă vede, sper să se trezească. A fost un ultim efort să o trezesc. Nu comunică cu nimeni! Probabil doare ce zic, dar nu trebuia să despartă familia asta. Divortați nu sunt și e pasibilă de lucruri rele. Să nu fie nevoie, dar cum se comportă lasă de dorit. Pe mine mă bucură că am vorbit”, a scris Gina Matache pe Instagram.

Oana și-a asumat decizia de a se despărți de soț, dezvăluind că nu mai era fericită în relația de cuplu.

"Mi-a luat foarte mult curaj să fac chestia asta, nu este ca și cum m-am plictisit și m-am trezit într-o dimineața: 'Vreau să mă mut cu doi copii singură'. Este o chestie care s-ar fi întâmplat oricum, faptul că eu l-am cunoscut pe Radu doar a urgentat un pic lucrurile. Ne-am cunoscut la clipul pentru ziua lui Faiăr. Suntem oameni normali. Totul s-a întâmplat firesc, nu au fost scandaluri. Este o situație în care tatăl poate să vină oricând să vadă copiii și nu e nicio piedică. Este atât de simplu în cazul nostru. Am mai auzit chestia asta: 'cum să divorțezi, din moment ce nu te bate', dar toxicitatea poate veni din multe părți. Nici nu trebuie să ajungi să nu te mai înțelegi pentru că atunci deja e târziu, înseamnă că este un stres acolo și nu e bine pentru copii să stea în stres și să vadă o dinamică proastă între părinți. Poate pur și simplu îți dai seama că viața ta nu arată așa cum vrei și lângă persoana respectivă nu are cum să ajungă acolo", a povestit Oana în clipul live în care a apărut alături de noul iubit.

"Este o experiență înspăimântătoare și culmea, nu dinamica dintre soție și soț, cel puțin nu în cazul meu, cât părerile care vin din toate părțile și intervențiile și drama care se face. Am fost curajoasă când am făcut acest pas, dar eram conștientă că pot să duc chestia asta… Cred că nici nu trebuie să vă explic ce se întâmplă în cazul unui divorț cu toată familia. Și chestia asta: 'Dar erați atât de frumoși și păreați atât de fericiți'. Dar de unde știți? Am avut multe prietene care îmi spuneau: 'Dar ce o să faci acum? Cine te mai ia cu doi copii'. Dar nu trebuie să mă ia nimeni, mă descurc și singură. Din păcate în țara asta, femeile nu sunt susținute de lege", a mai adăugat sora Deliei.

Decizia Oanei Matache a provocat o ruptură și între ea și Delia. Aceasta din urmă a afirmat că oana nu mai există pentru ea, iar, în replică, când a fost întrebată ce părere are Delia despre situațșia ei, Oana a răspuns sec: „Nu știm cine e Delia, nu există!”

