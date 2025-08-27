Oana Monea, de la „Insula Iubirii”, dezvăluie detalii despre logodna ei și noua relație

Oana Monea, ispita cunoscută din „Insula Iubirii”, a reușit de-a lungul anilor să atragă atenția telespectatorilor încă din primul sezon în care a participat. Deși pare că publicul cunoaște deja multe detalii despre viața ei, Oana a păstrat mereu anumite aspecte private. Recent, însă, a acceptat să vorbească în exclusivitate pentru Libertatea.ro, oferind o perspectivă mai intimă asupra vieții ei.

În sezonul 9 al emisiunii, Oana are rolul de „ispită supremă”, poziție pe care o interpretează cu multă abilitate. De altfel, în toate cele trei sezoane în care a participat, ea a reușit să atragă atenția câte unui concurent, însă nu a rămas cu niciunul dintre ei. Motivele sunt clare: consideră că după o despărțire, fiecare persoană are nevoie de timp pentru a-și pune în ordine gândurile și sentimentele.

Oana Monea, într-o relație după Insula Iubirii

Totuși, Oana nu se consideră o persoană care să iubească singurătatea pe termen lung și, în prezent, se declară pregătită pentru o nouă etapă a vieții.

„Inelul încă nu l-am primit. Până acum nu am simțit niciodată să zic DA. Am spus acum 11 ani. Cred că mai bine de 11 ani. Am fost și logodită acum mulți ani. Nu a fost să fie, dar e foarte bine așa în momentul ăsta. Am văzut cum este, a fost ok. Iar acum nu știu ce o să fie, dar mi-e foarte bine. Mi-a fost întotdeauna bine cu mine. Am lucrat foarte mult la mine și pot să fiu fericită și lângă cineva, dar pot să fiu fericită și singură”, a mărturisit Oana Monea pentru Libertatea, fără a da detalii despre actualul ei partener.

După o perioadă în care a fost singură și s-a refăcut complet, mai ales după planuri de nuntă anulate, Oana spune că se simte pregătită să îmbrace din nou rochia de mireasă. Pentru ea, actul de căsătorie nu este esențial, însă nu exclude ideea de a merge la Starea Civilă, mai ales pentru a simplifica situația în cazul unui copil.

„Nu o să renunț la numele meu niciodată. Nu știu dacă o să am acte sau nu o să am acte, probabil pentru copil o să fac, nu știu sigur. Nași nu cred că voi avea. Rochie de mireasă poate o rochiță albă, pe undeva într-o vacanță, cu vreo două-trei prietene și atât. Altceva nu-mi doresc”, a mai adăugat Oana Monea pentru Libertatea.

