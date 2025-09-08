Oana Monea și-a găsit jumătatea după Insula Iubirii. Cine este noul bărbat din viața ei

Autor: Andrada Dumitrescu
Luni, 08 Septembrie 2025, ora 15:58
Oana Monea și-a găsit jumătatea după Insula Iubirii. Cine este noul bărbat din viața ei
Oana Monea a fost ispită la Insula Iubirii FOTO: Instagram/ Oana Monea

După ce s-a despărțit de Marius Avram, Oana Monea pare să fi trecut complet peste fostul concurent de la Insula iubirii. Ispita de la show-ul de televiziune și-a găsit liniștea în brațele unui tânăr polițist din Constanța, cu 8 ani mai tânăr decât ea.

Oana Monea a dezvăluit recent că se simte extrem de bine în noua relație și că partenerul ei o sprijină în tot ceea ce întreprinde. Ba mai mult, susține că el nu este deloc o fire geloasă și chiar au urmărit emisiunea de la Antena 1 împreună.

„Da, m-am îndrăgostit. Sunt într-o relație de patru luni și îmi merge foarte bine. M-a cucerit prin bunătatea lui și prin siguranța pe care o emană. Este extrem de frumos și, sincer, mă intimida la început. Nu e absolut deloc gelos. Chiar am urmărit împreună emisiunea, ca să înțeleagă exact ce s-a întâmplat. Mă susține tot timpul, e lângă mine și chiar mă ajută în tot ce fac”, a mărturisit Oana Monea în cadrul emisiunii XNS.

Cei doi s-au cunoscut la un eveniment într-un club, unde tânărul a făcut primul pas și a sărutat-o. Ispita a povestit că relația a evoluat rapid și că au discutat deja despre viitor, inclusiv despre o posibilă locuință împreună sau chiar o cerere în căsătorie.

„Acolo ne-am revăzut (n.r.: la un eveniment dintr-un club), a fost atracție imediată și am simțit că e momentul să luăm o decizie matură. Eu nu eram foarte convinsă, mă întrebam dacă e bine, dar atracția a fost mult prea mare. (…) La o lună și ceva, s-a spus pentru prima dată 'te iubesc'”, a adăugat Oana Monea.

Oana Monea a plecat cu Marius de pe Insula Iubirii

În urmă cu ceva timp, Marius Avram s-a împăcat cu soția sa, Maria, iar Oana a decis să își continue viața alături de un partener care îi oferă sprijin și stabilitate.

Oana Monea a oferit și ea detalii despre perioada petrecută cu Marius în România și despre motivul despărțirii lor:

„Am ajuns în România și am plecat împreună spre casă. (…) Noi am fost OK. Aceste zile au fost și frumoase, dar și tensionate. (…)”

Oana a povestit că a primit mai multe mesaje de la Maria, majoritatea fiind cu jigniri grave: „Maria suna, mie îmi dădea mesaje, unde îmi spunea situații și lucruri pe care nu am cum să vi le spun. Noaptea. Jigniri, înjurături, lucruri greu de reprodus. Lucruri urâte despre Marius. Am cunoscut-o și pe mama lui, o doamnă foarte drăguță. Mai apoi, urma să plece în Anglia. A spus că mai are ceva de discutat cu Maria și trebuia să ne vedem. I-am zis că nu știu dacă e cazul, dacă lucrurile au decurs așa cum au decurs. El a fost acasă la ea, a stat acolo o zi-două și am preferat să mă retrag.”

