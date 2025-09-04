Oana Monea și Maria Avram, replici dure în ultimul episod Insula Iubirii. Ispita acuză că a fost jignită și acasă: „Eu sunt soție, tu ești amantă”

Finalul sezonului „Insula Iubirii” 2025 a adus tensiuni și răsturnări neașteptate pentru singurul cuplu căsătorit din competiție, Maria și Marius Avram. În timp ce Maria a plecat din Thailanda cu un șoc după ce l-a văzut pe soțul său alături de ispita Oana Monea, relația dintre Marius și Maria a trecut prin momente complicate, dar s-a reconciliat ulterior.

După ce Maria a avut apropierea cu ispita Cătălin Brînză și Marius s-a implicat cu Oana Monea, decizia lor de a merge pe drumuri separate la finalul sezonului a fost inevitabilă. După ceremonia cu soția sa, Marius a rămas singur cu Radu Vâlcan, iar Oana Monea s-a alăturat lui. Când a fost întrebată cum își dorește să părăsească Insula, ispita a surprins:

„Pentru că lucrurile se întâmplă atât de frumos aici și Insula ne surprinde atât de tare, eu îmi doresc să plec alături de Marius”, iar concurentul și-a exprimat aceeași dorință.

Oana Monea și Maria Avram, conflict în vilă și acasă

Întoarcerea în vilă a fost însă dramatică pentru Maria, fiind șocată de prezența Oanei acolo, alături de Marius. În fața celor doi, aceasta nu s-a putut stăpâni: „Omule, ți-am zis un singur lucru să nu faci! După șase zile, se aprinde flacăra”. Oana Monea a intervenit în apărarea lui Marius, iar Maria a replicat fără menajamente: „Trebuie să-ți măsori cuvintele, pentru că îi sunt în continuare soție. Tu ești amantă, în cazul ăsta!”

În materialele filmate după întoarcerea în România, Maria și Marius au apărut împreună, iar după discuții serioase, cei doi s-au împăcat, devenind mai puternici ca parteneri.

Oana Monea a oferit și ea detalii despre perioada petrecută cu Marius în România și despre motivul despărțirii lor:

„Am ajuns în România și am plecat împreună spre casă. (…) Noi am fost OK. Aceste zile au fost și frumoase, dar și tensionate. (…)”

Oana a povestit că a primit mai multe mesaje de la Maria, majoritatea fiind cu jigniri grave: „Maria suna, mie îmi dădea mesaje, unde îmi spunea situații și lucruri pe care nu am cum să vi le spun. Noaptea. Jigniri, înjurături, lucruri greu de reprodus. Lucruri urâte despre Marius. Am cunoscut-o și pe mama lui, o doamnă foarte drăguță. Mai apoi, urma să plece în Anglia. A spus că mai are ceva de discutat cu Maria și trebuia să ne vedem. I-am zis că nu știu dacă e cazul, dacă lucrurile au decurs așa cum au decurs. El a fost acasă la ea, a stat acolo o zi-două și am preferat să mă retrag.”

Maria a dezvăluit la rândul ei cum a reacționat la situația creată: „În momentul în care am aflat că este la Constanța, automat i-am dat lui mesaj și i-am spus că ești un om ipocrit, un om care își bate în continuare joc de sentimentele mele. I-am dat și ei un mesaj în care am făcut-o femeie ușoară. Nu mai știu exact, am șters mesajele, nu știu de ce (…) El singur și-a dat seama, nu știu cum de s-a trezit la realitate.”

Marius a recunoscut că legătura cu Oana Monea a durat doar „vreo două-trei săptămâni” și consideră că sărutul Mariei cu ispita Cătălin, la Dream Date, „ar fi fost forțat de ispită”.

