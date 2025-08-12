Oana Monea clarifică zvonurile despre presupusul conflict cu Maria Avram după Insula Iubirii 2025: „Aș fi luat avocați”

Emisiunea Insula Iubirii 2025 nu atrage atenția doar în timpul difuzării, ci și în afara ecranului, unde apar tot felul de zvonuri. Unul dintre cele mai vehiculate în ultima vreme este legat de o presupusă dispută între Maria Avram, participantă în show împreună cu soțul ei, Marius Avram, și ispita Oana Monea.

Conform unor speculații apărute online, Marius Avram ar fi avut o relație cu Oana Monea, iar după terminarea filmărilor, Maria și Oana s-ar fi întâlnit într-un context tensionat, după care ispita ar fi fost afectată de această confruntare.

Pentru a pune capăt acestor bârfe, Oana Monea a decis să clarifice situația într-un live pe TikTok, unde a negat toate aceste informații. În același context, ea a comentat și despre presupusul conflict dintre Mattia Carnessali și Cristina Scarlevschi.

„Nu este nimic adevărat, vă dați seama că nu s-ar fi întâmplat așa ceva. Nu sunt genul de om care se bagă în așa ceva. Dar probabil că ați văzut că sunt știri cu toți, cu toate… Anul ăsta este Insula Smardoilor, este Insula Bătăușilor. Toți cu toți s-au bătut. Da, nu știu, nu înțeleg exact ce se petrece cu știrile, dar aia e. Cred că puteți să vă dați seama, ca și caracter, cum sunt și nu aș fi putut să intru în niciun conflict cu nimeni, mai ales cu Maria Avram. Dar am înțeles că și Mattia Carnessali s-a bătut cu cineva… Și toată lumea s-a bătut cu cineva! Toți am avut iubiți pe acasă, din astea… Dar vă dați seama că dacă se întâmpla o chestie de genul ăsta, bubuia internetul și aș fi ieșit și aș fi vorbit și m-aș fi dat de ceasul morții și aș fi luat avocați și chestii… Dar nu am nimic cu fata asta. Nu am nimic cu ea! Doamne ferește! Nu știu cum și în ce fel s-au făcut zvonurile astea și știrile astea”, a declarat Oana pe TikTok.

La rândul ei, Maria Avram a oferit un scurt comentariu tot pe TikTok, menționând că va vorbi mai pe larg după terminarea sezonului.

„O să ies la final de emisiune. A existat, într-adevăr, o altercație între mine și una dintre ispitele din acest sezon. Însă voi ieși public la final de sezon și voi spune cu lux de amănunte ce s-a întâmplat, pentru că nu vreau să creadă oamenii că sunt vreo persoană agresivă. Nu sunt o persoană agresivă! Din contră, sunt foarte pașnică și cei care mă cunoașteți știți foarte bine despre ce este vorba. Însă, dacă sunt provocată, și într-un mod urât, mai ales dacă sunt rănită, cu siguranță voi reacționa”, a afirmat Maria.

