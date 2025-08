Oana Moșneagu și Vlad Gherman au plecat într-o vacanță superbă în Grecia FOTO

Oana Moșneagu și Vlad Gherman profită din plin de vară pentru a petrece timp împreună într-un cadru de vis: Grecia. Cei doi actori au pornit într-o vacanță care i-a purtat deja prin mai multe locuri pitorești, printre care și insula Ios, iar în prezent se relaxează în fermecătorul Santorini.

Cuplul a împărtășit pe rețelele sociale fotografii care au atras imediat atenția urmăritorilor: apusuri spectaculoase, străzi înguste cu case albe și momente tandre în doi. Oana a completat atmosfera cu o notă de umor și autoironie:

„Concluzie la cei încă 34 de ani: cel mai bine îmi stă în vacanță, am încheiat citatul. Da, ştiu, probabil că se aplică tuturor şi nu sunt cea mai originală gânditoare, nu?”

Grecia ocupă un loc special în sufletul lor, fiind o destinație la care revin aproape an de an. Deși peisajele îi încântă, atmosfera pare să fie cea care îi face să revină mereu.

Deși au sărbătorit un an de la nuntă în iunie, luna de miere nu a fost încă bifată oficial. Vlad a dezvăluit într-o apariție televizată că, deși au avut parte de vacanțe, nu au dedicat una special acestui moment: „Nu am apucat încă să facem luna de miere, Oana tot îmi zice. Am avut treabă, am fost în vacanțe, dar niciodată nu am spus că aceasta este luna de miere. În schimb, când am fost în Londra, am vorbit cu cei de la hotel să pregătească niște flori, să facă frumos, acolo a fost ceva puțin organizat”, potrivit Spynews.ro

La începutul verii, cei doi au sărbătorit prima aniversare a căsniciei lor. Fără a dramatiza momentul, cei doi actori și-au reamintit emoțiile de atunci cu ajutorul câtorva fotografii și a unor mesaje cu greutate emoțională.

„02.06.2024 Astăzi este despre noi, despre promisiuni, despre iubire! A trecut un an plin de evenimente frumoase! Te iubesc”, a scris Vlad pe Instagram.

