N-a mai rezistat! O mare actriță a întrerupt de trei ori spectacolul de la Teatrul Național din cauza publicului

Ultima reprezentație a "Evadării tăcute" din actuala stagiune a fost întreruptă și reluată de trei ori din cauza comportamentului spectatorilor.

"Evadarea tăcută", monolog dramatic după memoriile Lenei Constante, o aduce pe scenă pe Oana Pellea, care și-a propus să împărtășească "cu smerenie experiența acestui excepțional Spirit".

La ultima reprezentație din actuala stagiune, pe scena Teatrului Național București, Oana Pellea a fost nevoită să întrerupă spectacolul de trei ori din cauza publicului, după care a apărut și o defecțiune tehnică.

"S-a încheiat stagiunea. Mi-a fost dat să fiu nevoită, din păcate, să ROG frumos publicul

să-si închidă telefoanele. Se primeau mesaje... le vedeam chipurile luminate. Spectacolul e special... este un monolog, sunt singură pe scenă… această situație s-a repetat de trei ori… am rugat de trei ori. Nu-mi place deloc să opresc spectacolul sau sa fac observație. De trei ori am făcut un fel de salt mortal de la Lena Constante la mine... Nu e ușor sa ieși dintr-o realitate și să intri în alta... mă rog... asta-i meseria...nu mă plâng. Când totul părea Ok… a fost o cădere de tensiune și consola de lumină și de sunet nu a mai funcționat. Am cerut pauză. Când s-a remediat defecțiunea tehnică de către echipa MINUNATĂ de la TNB...am continuat.

Mulțumesc publicului spectator pentru înțelegerea față de defecțiunea tehnică și pentru răbdarea dovedită.

Pentru mine stagiunea s-a încheiat.

Mulțumesc publicului care a umplut întotdeauna sălile.

Mulțumesc Teatrul Național București.

Numai mulțumiri.

Să ne vedem sănătoși în toamnă!".

