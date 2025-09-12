Oana Radu nu s-a căsătorit, de fapt, cu partenerul ei, Șerban Balaban: „Am simțit nevoia să fac din asta o petrecere”

Oana Radu a pus punct speculațiilor care au circulat în ultimele zile. Artista a explicat că evenimentul la care a participat alături de Șerban Balaban nu a fost o nuntă, așa cum credeau mulți dintre fani.

Vedeta a povestit că totul a fost o sărbătoare a logodnei lor, un moment special pentru a marca cererea în căsătorie și a primi binecuvântarea unui preot.

„A fost o petrecere de logodnă, nu a fost nuntă. În primul rând am sărbătorit faptul că Șerban m-a cerut în căsătorie și am simțit nevoia să fac din asta o petrecere, pentru că atunci nu am avut timp să ne bucurăm. Am vrut să primim o binecuvântare. Pur și simplu să vină un preot și să ne citească câteva gânduri, să ne spună câteva vorbe frumoase”, a declarat Oana Radu.

Evenimentul nu a inclus nici cununia civilă, nici pe cea religioasă, fiind conceput doar ca un moment intim și simbolic pentru cei doi. Artista a adăugat că ceremonia de nuntă este programată pentru anul viitor, lăsând totodată loc emoțiilor și bucuriei în prezent.

„Nu a fost o slujbă propriu zisă, a fost o binecuvântare din partea unui preot, pe care a făcut-o sub promisiunea că noi ne vom căsători în scurt timp, și anume am vrea la anul. Practic a fost ceva pentru sufletul nostru”, a mai spus Oana Radu.

@eusuntoanaradu Ca răspuns pentru @Asia Ioana Andras ♬ sunet original - Oana Radu

În urmă cu câteva zile, cei doi au impresionat internetul cu imagini de la evenimentul lor. Oana a purtat o rochie lungă albă, asemenea unei rochii de mireasă.

