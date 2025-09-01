Oana Radu și Șerban Balaban își unesc destinele pe plaja din Mamaia. Când se căsătoresc cei doi

Oana Radu se pregătește să devină mireasă peste doar câteva zile. Artista va spune „da” logodnicului său, Șerban Balaban, pe 4 septembrie, într-o ceremonie specială organizată pe plaja Azimuth din Mamaia. Cei doi sunt împreună din 2024, iar cererea în căsătorie a avut loc la finalul anului trecut, în timpul unei escapade romantice la Paris, la un an după divorțul Oanei de Cătălin Dobrescu.

Aceasta este o perioadă deosebită pentru cântăreață, care se bucură nu doar de succes în carieră, ci și de fericirea personală alături de partenerul ei. Pregătirile pentru nuntă sunt în plină desfășurare, iar emoțiile sunt evidente.

„Mă căsătoresc pe 4 septembrie. Ceremonia este în Mamaia pe plaja Azimuth…”, a declarat Oana Radu pentru Viva.ro.

Relația lor a fost făcută publică vara trecută, iar în primăvară Oana a atras atenția fanilor cu videoclipul piesei „A LU LI”, unde a purtat o ținută albă ce a stârnit speculații legate de o posibilă nuntă.

„Eram la filmările videoclipului și am zis să facem o poză împreună să pară că ne-am căsătorit, avem și buchet și tot ce trebuie. Bine, ținuta pe care au comentat-o mulți în sens negativ este o ținută pe care Șerban m-a lăsat să o inventez dintr-un corset pe care îl aveam și două bucăți de material pe care le-am tăiat noi acasă.”, a povestit artista la Spynews TV.

Oana și Șerban au dezvăluit detalii despre nunta lor și în primăvară, în cadrul podcastului lui Bursucu, rugându-l să fie nașul lor.

„Cei mai apropiați oameni, 300 – 400. Vezi că dacă te pui naș trebuie să mă ajuți să-mi schimb ținutele. Minim trei (n.r.: ținute vrea să schimbe). Cică nașul plătește ținutele. O să am echipa mea de make-up și hairstyling acolo, pentru că o să-mi schimb și look-ul. Așa am visat eu! Lui îi ajunge un costum.”, a mai adăugat Oana Radu.

