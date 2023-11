Influencerița Oana Roman, păcălită cu Brănza Regelui Charles: ”Ca să lămurim această mizerie”. Ce alte vedete au picat în plasă VIDEO

Andrei Petroff, un creator de conţinut şi om de marketing, a prezentat într-un video devenit viral pe YouTube cum a reuşit să păcălească vedete din România să promoveze un produs care nu există, „Brânza Regelui Charles al III-lea”, de la Curtea Regală a României, o instituţie care, de asemenea, nu există.

Andrei Petroff a creat o întreagă poveste fictivă, după care a solicitat ajutorul unor influenceri de top precum Oana Roman, Alexia Eram, Ioana Grama, Alina Ceuşan sau Ana Morodan.

Printre cei care au picat în plasă s-a numărat Oana Roman, conform Paginademedia.ro, la fel ca și Ana Morodan sau Alina Ceușan. De altfel, fiica lui Petre Roman a postat la rândul ei un material prin care s-a arătat impresionată de ”brânza regelui”.

Ulterior, dându-și seama că totul a fost o farsă, Oana Roman a revenit cu un alt mesaj.

„Ca să lămurim această mizerie. Nu. Eu nu am căzut în plasă. Doar m-am prefăcut. Am postat apoi am şters, dar am păstrat postările ca să existe probe la dosar pentru acest infractor.

Am dat mail în care rugam să confirme cine e şi am transmis pe whatsapp toate informaţiile către cineva care lucrează cu Casa Regală pentru a investiga speţa, iar acest personaj să răspundă legal pentru ceea ce face”, a scris ea pe Instagram.

