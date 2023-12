Oana Roman și-ar fi bătut soțul: ”Şi-a dat seama că e greu cu balaurul. I-a dat trei palme peste cap...”

Oana Roman, fiica lui Petre Roman, e în centrul unor dezvăluiri incendiare privind căsnicia eșuată cu Marius Elisei, făcute de fosta sa pritenă Vica Blochina.

Un scandal uriaș s-a declanșat între cele două după ce Vica a acuzat-o pe Oana că își editează pozele pe care le publică pe rețelele de socializare. Ca urmare, fiica fostului premier a anunțat că o va da în judecată pe Vica Blochina, acuzând-o de calomnie, minciună și hărțuire.

Fosta amantă a lui Pițurcă a continuat scandalul și a sugerat faptul că Oana Roman și-ar fi bătut soțul de care a divorțat în 2021.

”Marius Elisei a suportat cât a suport, apoi a fugit definitiv. A găsit una bună şi aia a fost, Slavă Domnului! Şi-a dat seama că e greu cu balaurul.

Jucam cărţi la ei acasă şi omul băuse două guri de vin. S-a ridicat de pe scaun Oana şi i-a dat trei palme peste cap. Eram eu, ei doi şi încă un cuplu la masă, jucam canastă. Marius făcea grătar, omul chiar nu era beat sau ceva. Zici că era sluga ei, efectiv s-a ridicat de pe scaun şi l-a lovit! L-a înjurat, l-a făcut în toate felurile. Noi am plecat acasă după acest episod de ruşine”, a povestit Vica Blochina, conform Playtech Știri.

„Ea a început să vorbească urât după ce am scris că ea e grasă şi îşi retuşează pozele. Eu nu am nimic de ascuns, de ce să mint? Tu ştii câte mesaje primesc de la oameni despre ea? Câţi au râs de ea… Inclusiv dintre prietenii ei. Ea nu are prieteni adevăraţi, nu a păstrat nimeni prietenia oamenilor. Nimeni nu îi ia apărarea, ea nu ştia să păstreze oamenii aproape. Toată lumea trebuie să facă ce vrea ea, altfel nu se poate”, a mai adăugat Vica Blochina.