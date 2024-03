Mioara Roman, fosta soție a lui Petre Roman și mama Oanei Roman, s-a stins din viață vineri, 23 februarie, la căminul de bătrâni de la Snagov, acolo unde locuia de câteva luni. La puțin timp, Oana Roman s-a confruntat cu un alt necaz.

Astfel, Oana Roman a anunțat că fiica ei, care învăța la o școală privată din Pipera, a fost nevoită să se mute la o altă școală.

„Acea școală s-a închis. Acum vreo două luni ne-au trimis un mail foarte sec, în care ne-au anunțat că școala se închide la sfârșitul acestui an școlar, fără vreo explicație. Nu ne-au chemat la vreo discuție. Mulți părinți s-au speriat și au început să transfere copiii de acum și Isa rămăsese singură într-o clasă în care erau oricum vreo 5-6 copii. Am fost obligată să-i caut o altă școală.

A fost o perioadă foarte grea despre care nu am vorbit săptămânile astea. Pentru Isa este încă o schimbare pe care nu și-o dorea nici ea și nici eu. Această școală s-a dovedit a fi un eșec total, deși a fost prezentată ca fiind o chestia absolut excepțională. A trebuit să-mi asum”, a spus Oana Roman pe pagina Instagram, conform Libertatea.ro.

”În ziua în care am înmormântat-o pe mama, am aflat că Isabela a rămas singură în clasă, că toți ceilalți copii s-au transferat. Nu am fost sunată să fiu anunțată de lucrul ăsta, ci am sunat eu”, a mai spus Oana Roman.

