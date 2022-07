Oana Roman a reacționat la declarațiile lui George Buhnici și a spus că ”a fost călcată în picioare” 25 de ani din cauza kilogramelor în plus, însă în cazul ei nimeni nu a reacționat.

”Dragii mei, fiind în vacanță nu am vrut să comentez nimic legat de afirmațiile lansate de George Buhnici în mediul online. Mi s-a părut ca este sub demnitatea mea să comentez inepțiile unui om despre care eu nu am cuvinte efectiv.

Azi am văzut însă o postare care a ridicat o problemă la care ma gândesc și eu, și anume la ipocrizia celor din online.(…) 25 de ani cât eu am fost călcată în picioare pentru ca eram grasă, nimeni nu a reacționat. 25 de ani ați tăcut, nimeni nu a sărit in sus si nu a zis nimic.(…) Era mișto pentru că toată lumea o călca în picioare pe Oana Roman, era amuzant. Și nu numai eu am fost așa. Am fost jignită ani la rând de bărbați, dar și de femei.(…) Nu e corect. Ce a spus omul ala este o mizerie fără margini.(…)”, a declarat Oana Roman pe contul ei personal de Instagram.

