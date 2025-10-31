Ministra de Externe, Oana Țoiu, a discutat cu ambasadorul SUA la NATO. Noi precizări despre reducerea trupelor americane din România

Vineri, 31 Octombrie 2025, ora 21:04
302 citiri
Oana Ţoiu, ministra de Externe FOTO Facebook / Oana Țoiu
Ministra Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a anunţat vineri, 31 octombrie, că a discutat cu ambasadorul SUA la NATO, Matt Whitaker, la câteva zile după ce Statele Unite au decis redimensionarea trupelor în România şi în regiune.
”Sprijinul Statelor Unite a sporit semnificativ capacitatea României de a reprezenta o forţă catalizatoare pentru securitatea regiunii noastre”, a transmis Ţoiu.
”Am avut o conversaţie importantă cu ambasadorul SUA la NATO, Matt Whitaker, o voce esenţială în domeniul securităţii euroatlantice, despre următorii paşi în cadrul parteneriatului dintre România şi Statele Unite şi despre obiectivele noastre comune”, a scris, vineri seară, pe reţeaua X, ministra de Externe, Oana Ţoiu.
Aceasta afirmă că, de-a lungul celor peste 20 de ani de când ţările noastre colaborează ca aliaţi în cadrul NATO, am construit încredere.
”Sprijinul Statelor Unite a sporit semnificativ capacitatea României de a reprezenta o forţă catalizatoare pentru securitatea regiunii noastre”, a adăugat Oana Ţoiu.
Aceasta anunţă că a discutat şi despre ”importanţa securităţii la Marea Neagră, despre bunele relaţii interpersonale - militare şi civile - în cadrul NATO şi al parteneriatelor noastre strategice”.
”Dincolo de orice decizie individuală punctuală, ambasadorul şi cu mine împărtăşim aceeaşi înţelegere privind importanţa pe care românii o acordă relaţiei dintre România şi Statele Unite, fie că este vorba despre istoria noastră recentă, despre prezentul nostru sau despre planurile comune de viitor”, a adăugat ministra de Externe.
Discuţia vine la câteva zile după ce SUA au anunţat redimensionarea trupelor din România.
Oficiali ai Administraţiei Trump au transmis aliaţilor că reducerile de efective militare din România reprezintă doar o primă etapă, urmând ca alte reduceri să aibă loc în Bulgaria, Ungaria şi Slovacia, chiar de la jumătatea lunii decembrie, anunţă Kyiv Post, care a scris despre retragerile de trupe din România.
Publicația "Stars and Stripes", a Armatei SUA, relatează că vor fi retraşi aproximativ 3.000 de militari americani din România, Bulgaria, Ungaria şi Slovacia.
În cursul zilei de joi, 30 octombrie, Oana Ţoiu a anunţat, într-un interviu la Europa Liberă, că aliaţi din NATO, alţii decât Statele Unite, vor trimite în lunile următoare noi trupe şi echipamente în România.
Ți-a plăcut articolul?
Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent
SUA retrag trupe americane din România
Ministra Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a anunţat vineri, 31 octombrie, că a discutat cu ambasadorul SUA la NATO, Matt Whitaker, la câteva zile după ce Statele Unite au decis redimensionarea...
Deputatul PSD Mihai Fifor, fost ministru al Apărării, îi transmite, vineri, premierului Ilie Bolojan, chemat luni la Ora prim-ministrului pentru a explica redimensionarea trupelor SUA în...
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri, 31 octombrie, despre chemarea lui Ilie Bolojan în Parlament, că prim-ministrul trebuie să arate respect pentru Parlament, nu...
Oficiali ai administraţiei Trump au transmis aliaţilor că reducerile de efective militare din România reprezintă doar o primă etapă, urmând ca alte reduceri să aibă loc în Bulgaria,...
Premierul Ilie Bolojan a declarat joi seară, 30 octombrie, că încă nu a primit invitația de a fi prezent în Parlament pentru a da explicații despre retragerea trupelor americane din România...
Ministrul de Externe al României, Oana Ţoiu, anunţă, într-un interviu la Europa Liberă, că aliaţi din NATO, alţii decât Statele Unite, vor trimite în lunile următoare noi trupe şi...
Premierul Ilie Bolojan a vorbit joi seară, despre măsurile de austeritate adoptate de Guvern, dar și despre conflictele din Coaliție și retragerea militarilor americani din România....
Catherine Vautrin, ministrul Forţelor Armate şi al Veteranilor din Republica Franceză, a declarat joi, 30 octombrie, într-o conferinţă de presă la Sibiu, că Franţa va rămâne în România...
Premierul Ilie Bolojan nu ar avea intenția să se prezinte în fața Parlamentului, pentru a prezenta situația legată de reducerea numărului de militari americani din România, afirmă surse...
Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, a explicat joi, 30 octombrie, că nu e vorba de o retragere a trupelor SUA, ci de o redimensionare a lor, referindu-se la recenta decizia a Statelor Unite cu...
Polonia a primit confirmarea că Statele Unite nu își vor reduce prezența militară pe teritoriul său, a declarat ministrul Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz.
Această garanție vine...
Călin Georgescu a fost prezent joi, 30 octombrie, la Tribunalul București, unde s-a judecat contestația depusă de acesta împotriva măsurii controlului judiciar. Fostul candidat a făcut mai...
Decizia administrației Trump de a retrage trupele americane din România – unul dintre cei mai importanți aliați NATO de pe flancul estic – provoacă indignare la Washington și neliniște...
Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a ieșit la atac, miercuri seară, 29 octombrie, trăgând-ul la răspundere pe premierul Bolojan pentru tăcerea în privința retragerii trupelor...
Apărarea flancului estic al Europei va rămâne „robustă”, în ciuda reducerii anunţate a numărului de soldaţi americani în România, a declarat pentru AFP un membru al anturajului noului...
Analistul politic și consultantul George Rîpă, CEO al Right Politics, consideră că decizia Statelor Unite de a retrage aproape 1.000 de militari din România reprezintă un semnal clar al...
Motivul retragerii de soldați americani din România are o explicație ce trebuie diseminată cetățenilor, cât mai rapid, este ferm convins Rareș Bogdan.
„Decizia mutării a 800 de...
Sute de soldați americani vor fi retrași din România. SUA a informat deja aliații occidentali în legătură cu relocarea trupelor din țara noastră
Autorităţile de la Bucureşti ar...