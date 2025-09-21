Oana Țoiu a șters postarea de pe X, în memoria lui Charlie Kirk

În ziua înmormântării lui Charlie Kirk, Oana Țoiu, ministra de Externe a României, și-ar fi șters postarea de pe X, prin care îl omagia pe cunoscutul influencer conservator.

Update, 22:10

Oana Țoiu a republicat postarea.

Știrea inițială

Jurnaliștii de la Gândul au surprins mesajul Oanei Țoiu și ulterior, dispariția acestuia. În postare, Țoiu nota că se află într-o locație pe care activistul trumpist asasinat în SUA o considera fundamentală pentru credințele sale – Christian Heritage Academy. Totodată, Țoiu numea asasinatul lui Kirk drept „o moarte tragică” și încuraja dezbaterile „cu argumente, niciodată cu gloanțe”.

La ora postării acestei știri, în SUA se desfășoară marele eveniment în memoria lui Charlie Kirk, la care participă figuri de vârf din America, în frunte cu Donald Trump și cu vicepreședintele J. D. Vance.

Rămâne de văzut în ce măsură gestul Oanei Țoiu va genera un nou scandal, precum cel iscat în urma comentariilor făcute de oficialul USR pe fondul vizitei lui Năstase și Dăncilă în China.

Premierul Bolojan și președintele Dan nu au transmis un mesaj în urma asasinatului politic ce a vizat aliatul ideologic al lui Trump.

