Luni, 27 Octombrie 2025, ora 13:35
Fake news despre Oana Țoiu. Ministra de Externe dezbrăcată de costum și îmbrăcată indecent cu ajutorul inteligenței artificiale
Ministra de externe, Oana Ţoiu

USR demontează un fake news care circulă pe rețelele de socializare. O fotografie cu ministra de Externe Oana Țoiu, care s-ar fi îmbrăcat indecent la o întâlnire cu liderii europeni.

“Așa arată disperarea. Când nu au argumente, manipulează. Cu Inteligența Artificială, cu tupeu, fără rușine. În weekend, a circulat pe conturile rusofililor o „poză” cu Oana Țoiu într-o rochie roșie. Mulți oameni i-au dat share și au comentat despre cum a ales ministra Afacerilor Externe să se îmbrace într-o delegație oficială fără să acorde prea multă atenție imaginii. Dacă ar fi făcut-o, ar fi observat că imaginea e falsă. Că e o manipulare creată cu inteligența artificială pentru a o discredita și ataca pe ministra Afacerilor Externe”, transmite USR.

Reprezentanții formațiunii politice au pus și fotografia reală, în care Oana Țoiu era la summit-ul NATO de la Haga, unde discuta cu partenerii despre apărare, inclusiv in fața atacurilor de tip hibrid într-un context în care frecvența utilizării campaniilor de dezinformare bazate pe informații și imagini false crește.

Oana Țoiu a pus pe agenda Guvernului propunerea de lege privind pedepsele pentru cei care finanțează Rusia în război prin companiile din România - până la 12 ani de închisoare.

“Asta deranjează. E un exemplu perfect de cum pot fi folosite imaginile trucate pentru manipulare politică și dezinformare! Și motivul pentru care trebuie să fim mai atenți decât oricând la ce credem din ce vedem pe Social Media”, a mai transmis USR

