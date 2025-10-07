Oana Țoiu, pusă la punct după ultimele gafe. Specialist în comunicare: „Încă nu a înțeles asta”

Din iunie 2025, ministru al Afacerilor Externe (MAE) este Oana Țoiu, de la USR. În patru luni de mandat, activitatea sa a generat diverse controverse.

Cel mai recent episod e legat de vizita sa în SUA, în cadrul Adunării ONU. Alexandru Lăzescu, analist politic, a comentat pe marginea acestui subiect.

„Oana Țoiu, ministra de Externe, a fost la New York. O ilustră necunoscută. Oricum nu face nimic, dar măcar sunt întâlniri în culise. S-a dus președintele polonez, au relații apropiate și cei din guvernul lor cu partea americană, indiferent dacă vorbim despre legăturile cu partea democrată sau cea republicană. Au o mulțime de lideri. Era util ca Țoiu să meargă acolo să aibă niște întâlniri. Evident, nu apuci să te vezi cu Trump, dar poate cu Brazilia, cu Argentina, cu diverse țări. E un tip de miopie și de lipsă de imaginație și de acțiune incredibilă”, a declarat Lăzescu, pentru Ziare.com.

Probleme privind viziunea strategică, în cazul Oanei Țoiu

Un alt subiect care a generat polemici se referă la postarea în memoria lui Charlie Kirk făcută de către Oana Țoiu, pe care ministra a șters-o și ulterior, a republicat-o. Mai înainte, Țoiu criticase vizita unor foști premieri români în China, un bun partener comercial al României și al Uniunii Europene. Radu Enache, specialist în comunicare politică, aduce în atenție aceste episoade.

„Doamna Țoiu nu e la prima abatere. A mai avut de-a lungul timpului afirmații riscante și agresive - să ne amintim cum a tratat prezența în Beijing a unor foști premieri ai României la o ceremonie care era de comemorare a sfârșitului celui de-Al Doilea Război Mondial. Doamna Țoiu pare să omită faptul că România și China au un parteneriat strategic și China, totuși, e un partener comercial major al Uniunii Europene.

Există un soi de nebunie politică, de furie, de isterie politică, de a separa o lume civilizată, dreaptă, democratică pură, a Occidentului, de o lume dictatorială, rea, necivilizată, agresivă și diabolică, ce ar cuprinde Rusia, China, Iran și altele. Eu cred că o asemenea narațiune susținută de înalți demnitari ai statului român, fără o minimă prudență, e foarte periculoasă”, a declarat Radu Enache.

Probleme de comunicare publică în cazul Oanei Țoiu

În opinia analistului, Țoiu, în calitate de înalt demnitar, nu reușește să iasă din pielea cetățeanului din societatea civilă, ori a politicianului de pe margine.

„Când nu ești demnitar, nimeni nu te oprește să ai păreri, ca om politic. Poți spune că în anumite țări există dictatură, că diverși politicieni sunt asasini etc. Poți avea niște opinii ce-ți pot ridica prestigiul, ori te pot decredibiliza în fața publicului.

Dar în momentul în care ești demnitar al statului român, nu mai e același lucru - cuvintele capătă o greutate mai mare și trebuie să-ți dai seama că reprezinți nu doar pe tine, un curent sau un partid, ci țara, în ansamblu, aspect pe care doamna Țoiu nu-l știe, se pare”, a mai transmis consultantul politic.

Cristian Diaconescu, propus la MAE

În opinia lui Alexandru Lăzescu, Oana Țoiu nu are pregătirea necesară pentru a face față funcției de ministru de Externe. O variantă mai inspirată ar fi fost revenirea lui Cristian Diaconescu la MAE.

„Când ai două numiri atât de importante, Externele și Apărarea, deși aveai soluții… Cristian Diaconescu era un om care mai avea niște relații, mergea în America și putea deschide niște uși. Poate nu pe cele ale Administrației Trump, pentru că acolo este mai complicat, dar măcar avea o viziune.

Dar o pui pe Oana Țoiu și faci un experiment, o instruire la locul de muncă. Acesta e moment geopolitic în care să faci un astfel de experiment? La fel și la MApN, unde ministru e Moșteanu. Nici înainte nu am avut mari miniștri, dar acum parcă am atins pragul de jos. Și e periculos, trebuie să privim cu seriozitate aceste chestiuni”, a explicat Lăzescu.

