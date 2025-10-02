Guvernul schimbă legea. Cei care ocolesc sancțiunile europene vor fi anchetați de DIICOT și pot ajunge la pușcărie

Guvernul a adoptat un proiect de lege care transformă eludarea sancțiunilor europene din contravenție în infracțiune gravă, pedepsită cu până la 12 ani de închisoare. Inițiativa, transmisă Parlamentului în procedură de urgență, vizează descurajarea finanțării terorismului și a regimurilor ostile, precum și consolidarea poziției României ca partener de încredere în Uniunea Europeană.

Ministrul de Externe Oana Ţoiu a anunțat că în Guvern a fost aprobat un proiect de lege coinițiat împreună cu Ministerul Justiției, pentru modificarea și completarea ordonanței de urgență a Guvernului numărul 202 din 2008, privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, precum și pentru modificarea și completarea actelor normative.

”Vorbim, de fapt, despre un proiect de lege transmis către Parlament în procedură de urgență, care privește o mai bună reglementare împotriva celor care încearcă și reușesc să eludeze sancțiunile stabilite la nivelul Uniunii Europene. Mai ales în contextul conflictului din Ucraina, Uniunea Europeană a adoptat deja 18 pachete de sancțiuni și urmează să adopte în curând pachetul de sancțiuni numărul 19. De altfel, aceste pachete de sancțiuni sunt și parte importantă a discuțiilor și acțiunilor comune între Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii”, a precizat ministrul de Externe.

Modificare obligatorie pentru România

Oana Ţoiu a precizat că transpunerea directivei era obligatorie pentru România, care are termen, până la sfârșitul lunii noiembrie, pentru a asigura adoptarea proiectului legislativ în Parlament și de aceea a cerut și obținut și procedura de urgență.

”În primul rând, scopul este de a genera un efect de descurajare împotriva celor care fac parte din rețelele teroriste, împotriva celor care fac parte din rețelele care finanțează conflicte militare, un efect de descurajare a investițiilor care provin din regimuri ostile intereselor noastre și intereselor Uniunii Europene. Prin această lege, România demonstrează încă o dată că suntem un partener de încredere, stabil și predictibil, și că nu suntem deloc o jurisdicție care poate să fie percepută ca fiind o jurisdicție care tolerează aceste tipuri de comportamente”, a menționat Ţoiu.

Ministrul a precizat că ceea ce se schimbă este trecerea de la contravenție la infracțiune. ”Dacă până în acest moment tentativele sau opțiunile de eludare a sancțiunilor erau prevăzute mai degrabă ca un act de neglijență, din acest moment devin fapte grave, cu pedepse de închisoare de la 1 la 5 ani, iar în cazuri agravante se poate ajunge până la pedepse de până la 12 ani. Competența este transferată la DIICOT. Investigarea acestor noi infracțiuni va fi realizată de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism. Acest lucru transmite și un mesaj foarte clar, considerăm eludarea sancțiunilor o amenințare la adresa securității naționale”, a subliniat Oana Ţoiu.

Pedepse mai aspre

Ministrul de Externe a mai declarat că legislația actuală nu definiția mod explicit eludarea sancțiunilor ca infracțiune și odată cu acest proiect de lege și cu adoptarea lui de Parlament, acest lucru va fi clar.

”Înăsprirea radicală a pedepselor trebuie să aibă un efect de descurajare, dar și un efect de consolidare a poziției României ca partener de încredere, atât în cadrul Uniunii Europene, cât și față de celelalte țări”, a subliniat ministrul.

Oana Ţoiu a mai declarat că, în cazul abaterilor minore, crește și aici cuantumul amenzilor contravenționale, la un prag de 10.000 – 100.000 de lei pentru a descuraja orice abatere, precum și confiscarea obligatorie a bunurilor și fondurilor implicate în infracțiune.

”Legea include, de altfel, și o perspectivă modernă în sensul în care include, în mod explicit, criptoactivele în definiția fondurilor, închizând astfel o vulnerabilitate majoră, exploatată pentru a muta banii în afara sistemului financiar tradițional”, a arătat Ţoiu. Ea s-a referit și la principiul extraterritorialității active, arătând că ”legea penală română se va aplica de acum cetățenilor și firmelor care încalcă sancțiunile Uniunii Europene, chiar și în afara țării, indiferent dacă fapta este sau nu pedepsită de legea locală din țara respectivă”. ”Acest lucru blochează posibilitatea de a folosi jurisdicții terțe ca paravan”, a subliniat ea.

Ministrul a mai anunțat că, prin proiectul de lege, este desemnat Consiliul Interinstituțional drept organism național de Coordonare, conform cerințelor Directivei, pentru a asigura un schimb de informații eficiente între toate autoritățile de aplicare a legii, ANAF, Vamă, Parchete și celelalte instituții responsabile, iar instrumentele de investigare, de asemenea, se aliniază la legislația europeană.

”Un element foarte important pentru România este protecția avertizorilor de integritate. Asigurăm protecție conform legii naționale și cerințelor europene pentru persoanele care raportează încălcări ale sancțiunilor, precum și obligația de raportare statistică. Ministerul Afacerilor Externe va publica în transparență date statistice privind investigațiile și condamnările, pentru a contribui atât la o imagine clară și transparentă națională, cât și pentru a contribui la această imagine la nivel European”, a subliniat ministrul.

Oana Ţoiu a mai anunțat că în proiect este inclus și comerțul cu bunuri restricționate, importul, exportul, vânzarea, cumpărarea sau transportul bunurilor interzise. ”Aici, de exemplu, intră anumite produse militare sau tehnologii cu dublă utilizare, precum și categoria eludării și ocolirii sancțiunilor prin ascunderea activelor, prin furnizarea de informații false sau prin neraportarea propriilor active”, a explicat ministrul. Oana Ţoiu a mai declarat că în ședința de guvern s-a decis ca proiectul de lege să ajungă la Parlament în procedură de urgență. ”Ne așteptăm ca până la sfârșitul acestui an, menționăm luna noiembrie ca lună importantă, să fie adoptat în procedură de urgență, de Parlament,” a precizat ea.

