Ministrul de Externe s-a întâlnit cu comunitatea românească din Copenhaga. „Au nevoie de garantarea drepturilor lor indiferent de unde aleg să muncească” FOTO

Autor: Maria Popa
Duminica, 31 August 2025, ora 15:23
264 citiri
Ministrul de Externe s-a întâlnit cu comunitatea românească din Copenhaga. „Au nevoie de garantarea drepturilor lor indiferent de unde aleg să muncească” FOTO
Oana Ţoiu s-a întâlnit cu comunitatea românească din Copenhaga Foto: Facebook/USR

Ministra Afacerilor Externe, Oana Ţoiu s-a întâlnit cu comunitatea românească din Copenhaga, Danemarca, pentru a afla nevoile celor care sunt departe de ţară.

Ţoiu spune că aceşti oameni au nevoie de garantarea drepturilor lor, indiferent de unde aleg să muncească în UE: servicii medicale, concedii, recunoaşterea vechimii şi a diplomelor, pensie.

"Alături de europarlamentarii români şi de comisarul Roxana Mînzatu, cu care am discutat în cadrul Reuniunii Anuale a Diplomaţiei Române de la începutul săptămânii, ne concentrăm pe întărirea rolului Agenţiei Europene a Muncii şi revizuirea rapidă a Regulamentului 883, pentru ca experienţa profesională şi drepturile românilor să fie protejate şi transferabile corect, oriunde lucrează în UE", afirmă Oana Ţoiu.

În timpul vizitei din Copenhaga, ministra USR s-a întâlnit şi cu antreprenorul român Adrian Ababei, care a reuşit să fondeze o firmă cu o cifră de afaceri de peste 1 milion de euro. Majoritatea angajaţilor săi sunt tot români. Oana Ţoiu l-a invitat să îşi extindă afacerea şi în România.

„Avem nevoie de hărnicia şi de competenţele sale şi ale colegilor săi pentru a creşte economia României”, adaugă ministrul Afacerilor Externe.

Ministra de Externe a mers la Copenhaga pentru reuniunea informală Gymnich a miniştrilor de externe ai UE.

Război la graniță: Miniștrii români Oana Țoiu și Ionuț Moșteanu participă la reuniuni informale ale UE în Copenhaga
Război la graniță: Miniștrii români Oana Țoiu și Ionuț Moșteanu participă la reuniuni informale ale UE în Copenhaga
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, și ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, participă la reuniunile informale ale miniștrilor UE, desfășurate în Copenhaga, capitala Danemarcei, care...
Sfârșit tragic pentru 4 români din Germania. Mașina în care se aflau s-a răsturnat într-o pădure. „Vreau să îmi văd băiatul, să-i aprind o lumânare” FOTO
Sfârșit tragic pentru 4 români din Germania. Mașina în care se aflau s-a răsturnat într-o pădure. „Vreau să îmi văd băiatul, să-i aprind o lumânare” FOTO
Două cupluri de români și-au pierdut viața într-un accident rutier în Germania, după ce autoturismul în care se aflau a ieșit de pe carosabil și s-a lovit de copaci. Accidentul a avut...
#oana toiu, #romani diaspora, #Danemarca, #romani strainatate, #drepturi romani strainatate, #ministru Afaceri Externe , #Stiri Oana Toiu
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Camere radar pe podul suspendat de la Braila. Soferii sunt nemultumiti si cer masuri ca sa nu se mai strice asfaltul
a1.ro
Otilia Bilionera si sotul ei turc au facut nunta. Cum a aratat artista in rochie de mireasa. Aparitia ei diafana a uluit
DigiSport.ro
Scandal urias! Gabi Tamas s-ar fi luat la bataie cu un bodyguard si ar fi fost "aruncat in strada". Ce a urmat

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Nicușor Dan lămurește scandalul cu numirile șefilor de la SRI și SIE. Ignoră numele vehiculate în presă drept propunerile sale: „O să fac propunerea oficială când voi fi sigur că Parlamentul va vota”
  2. Ministrul de Externe s-a întâlnit cu comunitatea românească din Copenhaga. „Au nevoie de garantarea drepturilor lor indiferent de unde aleg să muncească” FOTO
  3. Ministra Mediului a cerut un control tematic pentru toate gropile de gunoi municipale: „Au fost date amenzi” VIDEO
  4. Ședință a Coaliției pe tema noului pachet de măsuri pentru administrația publică
  5. Nicușor Dan laudă moldovenii că nu au uitat limba română în ciuda opresiunii rusești. „România și Republica Moldova sunt țări care au valori comune, care au nevoie una de cealaltă”
  6. Sondajul care agită Coaliția: Doi candidați pentru Primăria Capitalei se află la egalitate, fiecare cu 25% din intențiile de vot
  7. Cei mai vizibili oameni din Guvern. Ilie Bolojan conduce la numărul de mențiuni în presă, urmat de miniștrii Sănătății și Mediului. Cine este la coadă
  8. Nicușor Dan este iar în Republica Moldova. Participă la un eveniment național alături de Maia Sandu și îl va omagia pe Mihai Eminescu VIDEO
  9. Octavian Berceanu a fost ales președinte al Partidului REPER: ”Am învățat politica în stradă, de la oamenii care au ceva de spus”
  10. Victor Negrescu (PSD): „Partidul Social Democrat rămâne forța de echilibru, formațiunea capabilă să corecteze excesele și să atenueze efectele măsurilor de austeritate”