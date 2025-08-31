Ministrul de Externe s-a întâlnit cu comunitatea românească din Copenhaga. „Au nevoie de garantarea drepturilor lor indiferent de unde aleg să muncească” FOTO

Oana Ţoiu s-a întâlnit cu comunitatea românească din Copenhaga Foto: Facebook/USR

Ministra Afacerilor Externe, Oana Ţoiu s-a întâlnit cu comunitatea românească din Copenhaga, Danemarca, pentru a afla nevoile celor care sunt departe de ţară.

Ţoiu spune că aceşti oameni au nevoie de garantarea drepturilor lor, indiferent de unde aleg să muncească în UE: servicii medicale, concedii, recunoaşterea vechimii şi a diplomelor, pensie.

"Alături de europarlamentarii români şi de comisarul Roxana Mînzatu, cu care am discutat în cadrul Reuniunii Anuale a Diplomaţiei Române de la începutul săptămânii, ne concentrăm pe întărirea rolului Agenţiei Europene a Muncii şi revizuirea rapidă a Regulamentului 883, pentru ca experienţa profesională şi drepturile românilor să fie protejate şi transferabile corect, oriunde lucrează în UE", afirmă Oana Ţoiu.

În timpul vizitei din Copenhaga, ministra USR s-a întâlnit şi cu antreprenorul român Adrian Ababei, care a reuşit să fondeze o firmă cu o cifră de afaceri de peste 1 milion de euro. Majoritatea angajaţilor săi sunt tot români. Oana Ţoiu l-a invitat să îşi extindă afacerea şi în România.

„Avem nevoie de hărnicia şi de competenţele sale şi ale colegilor săi pentru a creşte economia României”, adaugă ministrul Afacerilor Externe.

Ads

Ministra de Externe a mers la Copenhaga pentru reuniunea informală Gymnich a miniştrilor de externe ai UE.

Ads