Tren direct Kiev - București prin Chișinău. Câte vagoane va avea. Anunțul ministrei de Externe a României

Autor: Maria Popa
Vineri, 08 August 2025, ora 15:46
Ministra de Externe, Oana Ţoiu Foto: Facebook/Ministerul Afacerilor Externe

Ministra de Externe, Oana Ţoiu, a salutat, vineri, 8 august, la Cernăuţi, introducerea unui tren direct între România şi Ucraina, prin Republica Moldova.

Prima cursă de probă are loc în noaptea de vineri spre sâmbătă, 9 august, cu plecare vineri seară de la Kiev şi cu sosire la Bucureşti în cursul zilei de sâmbătă. Trenul va fi cu două vagoane şi prima cursă nu va avea călători.

"Chiar astăzi este un tren de test deja pe drum pe ruta Kiev - Chişinău - Bucureşti şi Bucureşti - Chişinău - Kiev. Se vor bucura cetăţenii ţărilor noastre de această nouă rută şi felicităm toate cele trei echipe din Căile ferate care au lucrat la acest succes", a afirmat Oana Ţoiu, care a participat la întâlnirea trilaterală Ucraina - Republica Moldova - România, care a avut loc la Cernăuţi.

Şefa diplomaţiei române a subliniat, de asemenea, că România şi Ucraina s-au angajat ca până pe 15 decembrie să finalizeze lucrările la noul pod dintre Sighetu Marmaţiei şi Bila Ţerkva.

"Ne asumăm angajamentul comun ca până pe 15 decembrie să finalizăm noul pod România - Ucraina peste Tisa. Considerăm că va contribui semnificativ la conexiunile logistice şi dezvoltarea economică", a arătat ministra.

