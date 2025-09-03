MAE, reacție acidă după ce Năstase și Dăncilă s-au pozat cu Putin și alți tirani: „România nu poate fi reprezentată de astfel de politicieni!”

Autor: Dan Stan
Miercuri, 03 Septembrie 2025, ora 10:55
1848 citiri
MAE, reacție acidă după ce Năstase și Dăncilă s-au pozat cu Putin și alți tirani: „România nu poate fi reprezentată de astfel de politicieni!"
Adrian și Dana Năstase, plus Viorica Dăncilă, la parada militară de la Beijing FOTO colaj Ziare.com / CGTN

Prezența lui Adrian Năstase și a Vioricăi Dăncilă în China, unde președintele Xi l-a așteptat pe Putin pe covorul roșu, reprezintă un aspect care a scandalizat MAE.

Oana Țoiu, ministrul de Externe al României, pune la zid foștii premieri care s-au fotografiat alături de Putin, Xi și Kim Jong-un.

„România nu este și nu poate fi reprezentată de politicieni care se așază onorați în poză lângă Putin astăzi.

Acasă ei vorbesc despre patriotism, dar un patriot nu s-ar gudura pe lângă agresor, sigur nu la câteva zile de când o dronă rusească a atacat o navă la sute de metri de granița noastră pe Dunăre, la săptămâni de când Rusia a bombardat și comunități în Ucraina unde se vorbește limba română.

Au mers acolo ca persoane private și se reprezintă doar pe ei înșiși, dar probabil că invitația a fost bazată și pe rolul de foști premieri și indică o intenție de a arăta influența asupra României - dar Putin a reușit să arate doar că legăturile lor sunt legate de trecut și nu de viitorul României.

România și-a ales clar calea: Uniunea Europeană, parteneriatul strategic cu SUA, susținerea democrațiilor și a vecinilor noștri în această perioadă dificilă. Pentru a construi acest viitor în continuare, politicienii prieteni cu Putin nu ne reprezintă!”, a transmis Țoiu, pe Facebook.

VEZI AICI fotografia de grup cu Năstase, Dăncilă, Xi, Putin și Kim.

Năstase și Dăncilă în poza dictatorilor
