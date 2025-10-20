Oana Țoiu merge la întâlnirea miniștrilor de Externe din UE pentru a analiza noi măsuri pentru Ucraina, dar și evoluția din Republica Moldova

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, participă luni, 20 octombrie 2025, la reuniunea miniștrilor de externe ai statelor membre UE de la Luxemburg. Printre temele principale se numără agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, situația din Orientul Mijlociu, relațiile UE – Indo-Pacific.

La secțiunea Afaceri curente, vor fi abordate evoluțiile recente din Republica Moldova, situația din Georgia și evoluțiile din Sudan.

În marja reuniunii CAE, va avea loc și o întâlnire informală pe tema metodelor de lucru, cu scopul de a întări prezența UE în plan global, printr-un proces decizional mai eficient.

De asemenea, luni 20 octombrie 2025, ministrul Oana Țoiu va participa la Reuniunea ministerială privind securitatea și conectivitatea interregională, cu o agendă axată pe cooperarea în regiunea Mării Negre.

