Ce mesaj a transmis Marco Rubio pentru români la întâlnirea cu Oana Țoiu. Ce se întâmplă cu armata americană și relația dintre cele două state

Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, și ministra română a Afacerilor Externe, Oana Țoiu, au avut miercuri seară o întâlnire la Washington, în care au discutat despre securitatea la Marea Neagră, cooperarea în domeniul apărării și proiectele energetice comune. Întâlnirea marchează primul dialog la nivel înalt dintre Guvernul României și Administrația Trump, după reluarea alegerilor prezidențiale din SUA.

Oana Țoiu a dat detalii din întâlnirea cu Marco Rubio, într-un interviu în exclusivitate pentru Antena 3 CNN și a vorbit și de mesajul transmis de Rubio românilor.

„Mulțumiri pentru acest pachet strategic important, pentru faptul că SUA pot avea încredere în România și că împreună avem o influență pozitivă și în regiune”, a spus Rubio.

Ministra de Externe a explicat cum au decurs discuțiile.

„Sigur că așteptările sunt mari acasă, de a avea rezultate imediate pe fiecare palier, însă miza acestei întâlniri a fost să accelerăm aceste dosare în lucru chiar și în cadrul altor departamente. Cu siguranță (putem atrage investitori n.red) România este o țară stabilă, regiune, un partener de încredere.

De altfel, faptul că economia noastră a crescut de 10 ori, PIB-ul nostru s-a triplat de când am intrat în Uniunea Europeană e un factor cât se poate de atractiv pentru investitori.

Sigur că acest ritm de creștere e dificil să fie susținut cu aceiași viteză, însă am discutat concret cu aceste companii despre planurile lor de investiții și sunt niște angajamente pe care o parte dintre acestea și le-au luat deja pentru anul următor”, a spus Țoiu.

Relație puternică între cele două state

Ea a vorbit despre nivelul relațiilor din acest moment.

„Întotdeauna am avut o relație puternică, parteneriatul strategic este și rămâne esențial pentru România, e adevărat că anul trecut poate a fost o perioadă de testare a acestui parteneriat, dar el nu este unul deloc șovăielnic.

În ceea ce privește Marea Neagră, am discutat și despre prioritățile noastre comune, de altfel secretarul de stat Marco Rubio mi-a propus să luăm în considerare propuneri pe care le-au avut SUA în ceea ce privește securitatea maritimă, a cablurilor submarine. Acest lucru e foarte important și pentru noi.

I-am și informat privind planurile noastre și discuțiile din UE și Bulgaria de a stabilit un hub de stabilitate maritimă la Marea Neagră.

Există niște pași de analiză acum și un grup comun care lucrează la asta din perspectivă comercială (n.red construcția de mini-reactoare nucleare de la Doicești). Ce am discutat azi cu secretarul de stat Marco Rubio este partea care ține de politici publice, cadrul de reguli, care și ele trebuie create o dată cu fezabilitatea proiectului comercial.

(...) Am discutat în dimineața aceasta și cu companiile americane care au prezența în România să accelerăm proiectele inclusiv în privința reactoarelor de la Cernavodă. Am avut aceste discuții și cu ministrul Energiei”, a spus Oana Țoiu.

Ministra a a dezvăluit că vor exista relații și în privința LNG-ului (liquefied natural gas/ gaz natural lichefiat n.red).

”Un moment cordial în conversație a fost legat mai degrabă de trecut, România și SUA sunt printre primele țări din lume care nu doar că au descoperit petrol și au început să-l folosească, dar una dintre primele multinaționale din lume în zona este româno-americană. Noi am găsit în documentele oficiale, în Monitorul Oficial, în arhivă, chiar din 1915 un convocator al Adunării Generale. Este unul dintre cadourile de protocol care a fost oferit secretarului de stat Marco Rubio.”

Prezenta soldaților americani continuă

Oana Țoiu a anunțat că a vorbit cu Marco Rubio și despre prezența militarilor americani pe teritoriul României, la bazele NATO.

„Am agreat împreună că este foarte important ca această prezența să continue și rolul ei nu doar pentru România, ci pentru regiune. Prezența SUA în format NATO în România are și un efect de descurajare a potențialelor intruziuni, are și un efect de stabilitate în regiune, în ceea ce privește vecinii noștri care nu sunt încă membri ai UE sau NATO.

Am discutat și despre producția care ține de zona militară, de armament și investițiile viitoare în România.

În aceste zile vorbim de o miză sporită în ceea ce privește investițiile și dezvoltarea unor capabilități comune. Ei deja au luat această decizie pe care președintele Nicușor Dan a anunțat-o în Parlament de crește prezența României ca un factor important pentru ei în strategia pe care o au față de Orientul Mijlociul.

În ceea ce privește analiza posturii în Europa versus Indo-Pacific, aici o să aibă documentele oficiale cel mai probabil până la sfârșitul anului”.

Șefa diplomației române a spus că a avut o întrevederea excelentă cu secretarul de stat Marco Rubio:

„A fost o întâlnire excelentă. Atât pentru România, cât și pentru SUA, parteneriatul nostru strategic este important atât în partea de securitate, cât și în proiectele comune pentru energie și legăturile umane care s-au creat pe fondul construirii acestui parteneriat strategic.

Este a treia oară când ne întâlnim. Ne-am întâlnit prima dată la Haga, la summitul NATO, apoi în formatul Națiunilor Unite, la New York, în formatul de lucru trans-atlantic”.

