Ministra de Externe, Oana Țoiu, se întâlnește astăzi cu secretarul de stat american, Marco Rubio. Se pregătește întâlnirea lui Nicușor Dan cu Donald Trump

Ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, face miercuri, 8 octombrie, o vizită oficială la Washington D.C., marcând primul contact la nivel de miniștri între România și Statele Unite.

Potrivit agendei publice a Departamentului de Stat, întâlnirea va avea loc la 2.30 PM la Departmentul de Stat, adică 21.30 ora României.

Aceasta e prima întâlnire la nivel înalt cu un reprezentant al Administrației Trump după anularea și repetarea alegerilor prezidențiale.

Programul vizitei include consultări politico-diplomatice ale ministrului afacerilor externe, Oana Țoiu, cu secretarul de Stat American, Marco Rubio și o întâlnire cu reprezentanți ai companiilor membre ale American Romanian Business Council (AMRO), potrivit agendei MAE român.

Pregătiri pentru o vizită a lui Nicușor Dan în SUA

Președintele Nicușor Dan a confirmat recent că vizita sa oficială în Statele Unite este preconizată pentru începutul anului viitor, subliniind că până atunci vor fi parcurse etapele preliminare necesare, în special în zona economică, pentru a atrage investitori americani în România.

„Important e ca între timp să parcurgem etapele preliminare și, când mergem acolo, să ne ducem cu chestii concrete, în special economice. De securitate evident, dar economice. E foarte important ca noi să avem mai mulți investitori străini în România, companii americane pe tehnologie, energie”, a declarat Nicușor Dan.

