Ministrul de Externe al României, Oana Țoiu: „Salut invitația președintelui Trump!"

Autor: Dan Stan
Sambata, 16 August 2025, ora 14:29
381 citiri
Ministrul de Externe al României, Oana Țoiu: „Salut invitația președintelui Trump!”
Oana Ţoiu, întâlnire la Kiev cu Volodimir Zelenski FOTO Facebook/Oana Țoiu

Ministrul de Externe al României, Oana Țoiu, apreciază că dialogul Putin - Trump din Alaska a fost un prim pas spre deblocarea negocierilor de pace privind Ucraina și salută invitația adresată de președintele SUA Donald Trump președintelui Ucrainei Volodimir Zelenski de a se întâlni la Washington.

Țoiu dă asigurări că România va continua să fie o parte activă a efortului de a reconstrui un viitor în care pacea și securitatea durabilă să fie fundamentul prosperității în regiune.

„Salut invitația președintelui Trump adresată președintelui Zelenski de a se întâlni la Washington. Aștept cu interes noi evoluții în dialogul internațional privind pacea în Ucraina. Rămânem convinși că, prin unitatea transatlantică și solidaritatea europeană, putem reconstrui un viitor în care pacea și securitatea durabilă să fie fundamentul prosperității în regiune”, a scris Țoiu pe X.

Țoiu subliniază că România va continua să fie o parte activă a acestui efort comun, apreciind că pentru pace și creștere economică, stabilitatea și securitatea în regiunea Mării Negre sunt esențiale.

„Uniunea Europeană are un rol important de jucat, iar implicarea liderilor europeni a modelat deja formatul negocierilor. Totuși, diferitele formate de discuție trebuie consolidate, la fel ca și cadrele de dialog pe flancul estic”, arată ministrul de Externe.

Într-un mesaj anterior, ea afirmă că dialogul din Alaska a fost un prim pas spre deblocarea negocierilor și salută invitația președintelui Trump pentru o întrevedere cu președintele Zelenski la Washington.

„Noile evoluții ale dialogului internațional privind pacea în Ucraina sunt pozitive și implicarea SUA, împreună cu perspectiva și acțiunile europene, pot fi decisive pentru obținerea și mai ales menținerea păcii. Rămânem convinși că prin unitate transatlantică și solidaritate europeană putem reconstrui împreună un viitor în care pacea și securitatea durabilă să fie baza prosperității în regiune. România este și va continua să fie parte activă a acestui efort comun pentru pace și creștere economică, stabilitatea și securitatea regiunii Mării Negre sunt esențiale”, a mai transmis Țoiu.

Trump a postat astăzi un mesaj major despre negocierile de pace, informare urmată de o reacție din partea șefei Comisiei Europene - VEZI AICI.

Schimbare de perspectivă pentru Oana Țoiu, după mesajul lui Trump și al Ursulei von der Leyen?!

După mai puțin de o lună, Oana Țoiu a schimbat radical mesajul, în privința Ucrainei. Pe 19 iulie, ministrul USR de la Externe declara că România trebuie să ajute regimul Zelenski pentru a obține „victoria”.

„Trebuie să facem trecerea de la a ajuta Ucraina să reziste la a ajuta Ucraina să câștige. Și ăsta este un pas foarte important. Diferența între aceste cuvinte este foarte importantă. Și cred că trebuie să înțelegem în România mai clar că rezistența pe care o asigură acum Ucraina, oamenii pe care îi are pe front, sacrificiile pe care le face societatea ucraineană în acest moment, sunt parte din elementele care diminuează și riscurile asupra României”, a transmis ministrul de Externe.

Trump se întâlnește cu Putin în Alaska
#oana toiu, #Donald Trump, #Volodimir Zelenski, #Vladimir Putin
