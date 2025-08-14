Guvernul recunoaște în premieră legătura dintre scoaterea României din Visa Waiver și anularea alegerilor prezidențiale. Oana Țoiu a scăpat "porumbelul"

România a ratat la limită intrarea în programul Visa Waiver, iar una dintre cauze a fost lipsa unor explicații clare privind anularea alegerilor, a afirmat ministra de Externe, Oana Țoiu. Ea a precizat că schimbarea administrației americane și noua abordare față de statele din afara programului au îngreunat procesul, însă obiectivul rămâne neschimbat.

„În dreptul nostru este adevărat că eram foarte aproape de o decizie finală pozitivă, au existat niște elemente, inclusiv lipsa de explicații față de anularea alegerilor sau explicații la un nivel mai puțin detaliat și mai puțin clar decât ar fi fost așteptarea administrației SUA, care au contribuit la decizia de a nu duce până la bun sfârșit procesul de evaluare a României astfel încât să intre în programul Visa Waiver la acel moment. Dar noi trebuie să continuăm pe această cale, pentru că este foarte important ca o țară membră a Uniunii Europene, o țară membră Schengen, bazat pe parteneriatul strategic pe care îl avem. Pentru România este important să ajungem în programul Visa Weber. Când se va întâmpla asta, în special în paradigma deciziei politice? Nu este o întrebare la care să putem să răspundem în această seară.

Este foarte clar că sunt mai multe elemente, s-a schimbat administrația, s-a schimbat felul în care administrația se raportează din nou la cetățeni din afara Statelor Unite ale Americii și au existat și întrebări legate de anularea alegerilor. Sigur că da, sunt măsuri pe care Statele Unite ale Americii le iau în relația cu toate celelalte țări care nu sunt în programul Visa Waiver. Nu sunt niște măsuri targetate în relația cu România, nu sunt criterii noi pentru români,” a declarat Țoiu, la Euronews.

Ads

Ministra a dat asigurări că România țintește în continuare intrarea în programul Visa Waiver.

„România trebuie să rămână concentrată pe propriul obiectiv, care este într-adevăr reluarea introducerii României în programul de Visa Waiver. În același timp, ce menționați dumneavoastră sunt măsuri pe care Statele Unite ale Americii le iau în relația cu toate celelalte țări care nu sunt în programul Visa Waiver.

Nu sunt niște măsuri targetate în relația cu România, nu sunt criterii noi pentru români, ca să clarific asta, pentru că pot să existe semne de întrebare privind țări care sunt într-un stadiu similar. Vorbim de o administrație care are o altă paradigmă, o altă abordare față de cetățenii care nu sunt americani, fiecare fiind deja pe teritoriul lor, fiecare vrea să vină pe teritoriul lor. Au schimbat politica de acces pentru burse, pentru studiile universitare, pentru muncă. Este felul în care dumnealor abordează în această administrație acest subiect și acest lucru sigur că are un impact și asupra României.

Ads

Este adevărat că eram foarte aproape de o decizie finală pozitivă. Au existat niște elemente, inclusiv lipsa de explicații față de anularea alegerilor sau explicații la un nivel mai puțin detaliat și mai puțin clar decât ar fi fost așteptarea administrației SUA, care au contribuit la decizia de a nu duce până la bun sfârșit procesul de evaluare a României astfel încât să intre în programul Visa Waiver la acel moment.

Dar noi trebuie să continuăm pe această cale, pentru că este foarte important ca o țară membră a Uniunii Europene, o țară membră Schengen, bazat pe parteneriatul strategic pe care îl avem, pentru România este important să ajungem în programul Visa Waiver când se va întâmpla asta, în special în paradigma deciziei politice. Nu este o întrebare la care să putem să răspundem în această seară,” a mai spus Oana Țoiu.

Ads