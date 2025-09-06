Fotografie virală care a încins internetul: Ministra Oana Țoiu acuzată că a încălcat legea la meciul amical de pe Arena Națională. Precizările Jandarmeriei FOTO

Mai mulți membri ai guvernului Bolojan și oficiali străini au fost surprinși, vineri, 5 septembrie, pe Arena Națională, la meciul amical România - Canada. Printre aceștia, Oana Țoiu, Florin Manole, Alexandru Nazare și Dragoș Pîslaru. O fotografie cu ministra de Externe a stârnit un val de reacții online.

Țoiu a fost însoțită și de reprezentanți ai misiunilor diplomatice acreditate la București, printre care adjunctul șefului misiunii SUA în România, Alys Spensley, ambasadorul Mexicului în România, Amparo Anguiano, și ambasadorul Canadei, Gavin Buchan.

„Hai România! Astăzi, fotbalul ne aduce împreună! Adjunctul șefului misiunii, Alys Spensley, împreună cu ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, ambasadorul Mexicului în România, Amparo Anguiano, și ambasadorul Canadei în România, Gavin Buchan, se află în tribune, acolo unde echipa națională a României înfruntă Canada, într-un meci amical palpitant, în drumul spre Cupa Mondială #FIFA2026 - organizată în Statele Unite, Mexic și Canada! Succes pentru România în preliminariile Campionatului Mondial! Ne vedem în SUA!” a scris Ambasada SUA pe Facebook, alături de o poză cu Oana Țoiu, ambasadorul Mexicului în România, Amparo Anguiano, adjunctul șefului misiunii, Alys Spensley, și ambasadorul Canadei în România, Gavin Buchan.

Controverse legate de băutura ministrei

Printre imaginile apărute în urma meciului, este și una în care Oana Țoiu pare că ține în mână un pahar în care pare să fie bere.

Imaginea a devenit virală și a stârnit numeroase reacții din partea internauților, dar și din partea Opoziției. Aceasta a stârnit și reacția presei care a reclamat încălcarea legii.

„Oana Țoiu is the best!!!” a scris cineva în comentarii.

„Fain” a scris altul.

Pe de altă parte, nici criticile la adresa ministrei nu au întârziat să apară.

„Planeta: Discuții despre război și alianțe geostrategice… Țoiu: Hold my beer!”, a comentat deputatul AUR Dan Tanasă.

„Nu se poate așa ceva! Femeie cu bere în mână în tribunele unui stadion? Unde și de cine a fost educată asta?”, mai scrie cineva.

„Ce reprezentare externă avem! Și mai vrem să fim băgați în seamă de marile puteri!” a comentat un alt internaut când a văzut poza.

„Problemele de politică externă, mai ales în contextul actual, nu se rezolvă la un pahar de bere!” a comentat un altul.

Ce prevede legea

Legea nu permite consumarea de băuturi alcoolice la competițiile sportive.

Potrivit Legii nr. 4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței la competițiile sportive, este interzisă vânzarea, distribuția sau consumul băuturilor alcoolice în stadion, indiferent de tipul evenimentului.

Această normă reprezintă o obligație a organizatorilor, dar și o limită impusă spectatorilor.

Precizările Jandarmeriei

Sâmbătă, Jandarmeria Română a emis un comunicat de presă în care a precizat că la meciul România - Canada au fost comercializate două tipuri de băuturi: bere fără alcool și gin fără alcool.

„Referitor la informațiile apărute în spațiul public, prin care se induce ideea consumului de alcool în arena sportivă pe timpul evenimentului, facem următoarele precizări:

Organizatorul a pus la dispoziția spectatorilor bere fără alcool, oferită de sponsor, și gin fără alcool.

De asemenea, în cadrul ședinței de cooperare organizată înaintea evenimentului sportiv, organizatorul a informat autoritățile relevante cu privire la aceste aspecte.

Cu toate acestea, jandarmii au efectuat verificări suplimentare în spațiile arenei și nu au fost depistate băuturi alcoolice.

Subliniem faptul că, ori de câte ori jandarmii au constatat consum de alcool în stadioane pe timpul unor manifestări sportive, au fost aplicate măsuri ferme de sancționare contravențională, în conformitate cu prevederile Legii nr. 4 din 2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive, cu modificările și completările ulterioare”, se arată în comunicatul Jandarmeriei.

