Ministra de Externe, Oana Țoiu, despre războiul de la granița țării. "Dacă Ucraina ar pierde, riscul imediat asupra României nu ar fi deloc mic"

Oana Ţoiu, ministra de Externe al României, susține că războiul de la granița României provoacă costuri pentru toată Uniunea Europeană.

Oana Ţoiu a vorbit la Antena 3 CNN despre propaganda mincinoasă conform căreia Guvernul României ajută Ucraina pentru că dorește ca țara noastră să trimită trupe acolo și să intre în război.

”Sunt generații întregi care au muncit să ajungem în acest loc în care este România acum, parte a Uniunii Europene, parte a NATO. A fi parte a Uniunii Europene înseamnă și a fi parte a unor decizii comune, a unor eforturi comune, inclusiv acela de a susține umanitar Ucraina, de a susține, practic, Ucraina cu ceea ce Ucraina are nevoie ca să oprească avansul Federației Ruse pe teritoriile sale. În acest moment 20% din teritoriul Ucrainei este sub ocupația Federației Ruse. Este în interesul României, în interesul Uniunii Europene ca asta, sigur, să nu continue, să nu vorbim de ocupare și mai mare a teritoriilor și să existe, practic, din partea Ucrainei rezultate care să ducă la retragerea agresorului de pe teritoriul său”, a afirmat ministra de Externe.

Oana Ţoiu a adăugat că este important ca cele două țări să fie aduse la masa negocierilor pentru a încheia pacea.

”Trebuie să facem ce ține de noi împreună în Uniunea Europeană, împreună cu partenerii internaționali pentru a aduce la masa negocierilor ambele țări și pentru a ne asigura că există suficiente pârghii care să ducă la pace. Asta înseamnă, da, pachete de sancțiuni, asta înseamnă ajutor umanitar pentru cei care au nevoie în fața războiului, să aibă măcar această speranță, că au acces la tratament copiii lor, că au adăpost și refugiu soțiile, că există resurse care să se ducă la reconstruirea unor spitale, a unor școli unde este nevoie de ele”, a explicat Oana Ţoiu.

Ea a declarat că, dacă Ucraina ar pierde, riscul imediat asupra României nu ar fi mic.

”Dacă nu am reuși împreună, toți partenerii internaționali, să susținem efortul extraordinar pe care îl face Ucraina, asta s-ar reflecta și asupra României pentru că, dacă Ucraina ar pierde, riscul imediat asupra României nu ar fi deloc mic și, în același timp, felul în care noi am reușit să protejăm o creștere economică, dezvoltarea, atragerea de investiții, ar fi pus sub semnul întrebării. Continuarea războiului la granița României este ceva ce ne costă pe noi toți. Ne costă pe noi toți în Uniunea Europeană, ne costă pe noi toți colectiv. Și nu ne costă doar pentru că împreună încercăm să ajutăm, ci și cât se poate de direct, presiunea pusă pe creșterea bugetelor pentru apărare este un cost indirect al războiului de la granița României”, a mai transmis Oana Ţoiu.

