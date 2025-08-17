Oana Țoiu, despre negocierile privind Ucraina: „Să avem o pace sustenabilă care, practic, să redea încrederea investitorilor”

Autor: Catalina Sirbu
Duminica, 17 August 2025, ora 22:48
Oana Ţoiu, întâlnire la Kiev cu Volodimir Zelenski FOTO Facebook/Oana Țoiu

Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a declarat despre negocierile pentru pace în conflictul din Ucraina că pentru noi, ţările învecinate cu conflictul, este foarte important să nu avem doar o pauză a conflictului şi un semn de întrebare continuu şi este foarte important să avem o pace sustenabilă care să redea încrederea investitorilor.

Potrivit ministrului, este o mare diferenţă între negocieri care se poartă sub drone şi negocieri care se poartă cu încetarea focului.

”Cuvântul cheie este participarea preşedintelui Nicuşor Dan. România este bine reprezentată în aceste formate de discuţii, formatul Coaliţiei de voinţă, formatul Uniunii Europene, unde există consultări, pentru că sunt aproape toate statele membre ale Uniunii Europene aliniate, aşa cum funcţionează foarte bine şi formatul bilateral de discuţii cu reprezentanţii Ucrainei, la nivelul preşedinţilor şi al ministrilor şi al premierilor, desigur. Din acest punct de vedere, cred că ambiţia pe care am văzut-o în aceste zile în spaţiu public a României, să fie în primul rând, să fie la fiecare dintre discuţii, este o ambiţie de înţeles, mai ales că suntem o ţară granită cu conflictul şi sigur că fiecare vrea să-şi vadă preşedintele, să-şi vadă echipa aleasă acolo, la masa discuţiei”, a spus ministrul de Externe, la TVR INFO.

Oana Ţoiu a precizat că este foarte important, dincolo de această ambiţie corectă, să înţelegem că sunt formate funcţionale la care România participă.

”De altfel, şi în declaraţie oficială a liderilor europeni care au avut discuţia cu Donald Trump în etapele premergătoare, este menţionată Coaliţia de voinţă ca fiind principalul instrument de consultare şi decizie comun în negocierile acestea de pace”, a arătat Oana Ţoiu.

Ministrul de Externe a menţonat că este foarte clar că trebuie să găsim o cale pentru a asigura împreună garanţiile de securitate.

”Din acest punct de vedere, este binevenită şi deschiderea Statelor Unite ale Americii în această direcţie. Este foarte important ca noi, în Uniunea Europeană, să rămânem uniţi în această direcţie. De altfel, participarea lui Mark Rutte este, de asemenea, un semnal pozitiv şi un semnal important, pentru că, mai ales pentru noi, ţările învecinate cu conflictul, este foarte important să nu avem doar o pauză a conflictului, un semn de întrebare continuu în ce formă va fi reluat, dacă ajungem la pace, ci este foarte important să avem o pace sustenabilă care, practic, să redea încrederea inclusiv investitorilor, pentru că o ţară vecină care are pace, o ţară vecină prosperă, o ţară vecină stabilă, înseamnă şi un efect pozitiv asupra securităţii şi economiei noastre”, a mai spus ministrul.

