Sambata, 16 August 2025, ora 21:03
Oana Țoiu anunță că Nicușor Dan va participa la ședința „Coaliției Voluntarilor”. Ce discută țările europene înainte ca Zelenski să ajungă în SUA
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a declarat că duminică preşedintele Nicuşor Dan va participa la formatul de discuţie al Coaliţiei de Voinţă, coaliţia ţărilor care sunt dispuse să ajute Ucraina, atât în protejarea intereselor care duc spre pace, cât şi în procesul ulterior de reconstrucţie.

”O să existe mâine, cu participarea preşedintelui Nicuşor Dan, formatul de discuţie al Coaliţiei de Voinţă, coaliţia ţărilor care sunt dispuse să ajute Ucraina, atât în protejarea intereselor care duc spre pace, cât şi în procesul ulterior de reconstrucţie. Preşedintele Nicuşor Dan a reprezentat deja România în acest format şi în videoconferinţa care a avut loc la Conferinţa de la Roma pentru reconstrucţia Ucrainei şi în formatul care a precedat discuţiile dintre Donald Trump şi Vladimir Putin şi echipele lor”, a declarat ministrul de Externe într-o intervenţie la TVR INFO.

Despre poziţia României, Oana Ţoiu a precizat că rămâne stabilă, astfel că formatul de negociere trebuie să aducă la aceeaşi masă de dialog atât Federaţia Rusă, cât şi pe Volodimir Zelenski.

”Asta poate să fie atât pe teritoriul unei ţări care e dispusă să medieze, aşa cum s-a oferit şi Turcia să găzduiască, poate să fie şi pe teritoriul altei ţări sau la Washington”, a menţionat ministrul de Externe.

Ea a menţionat că pentru noi are un interes ”discuţia de Marea Neagră şi aici împreună cu Turcia, cu Bulgaria, cu Ucraina, vrem să ne asigurăm că există un focus privind importanţa securităţii la Marea Neagră şi securitatea regiunii şi pentru a asigura fluxurile comerciale şi procesul viitor de reconstrucţie”, a menţionat Oana Ţoiu.

”Din punctul de vedere al României, este foarte important ca în Uniunea Europeană, cel puţin 26 de state membre, dacă nu reuşim toate cele 27, să fim o voce unitară şi să avem o perspectivă comună în paşii viitori. O perspectivă care se bazează şi pe Parteneriatul transatlantic şi este transmisă şi către preşedintele Donald Trump şi realizată şi în conversaţie şi dialog cu acesta, unde suntem reprezentaţi prin preşedinta Comisiei Europene şi în format NATO”, a completat Ţoiu.

