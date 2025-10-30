Primul mesaj public al ministrei de Externe, Oana Ţoiu, după ce s-a aflat despre reducerea trupelor americane: "O să vedem o prezenţă întărită NATO în România"

Joi, 30 Octombrie 2025, ora 20:31
Ministrul de Externe Oana Țoiu și secretarul de stat al SUA Marco Rubio - FOTO X/@ALkhammas2
Ministrul de Externe al României, Oana Ţoiu, anunţă, într-un interviu la Europa Liberă, că aliaţi din NATO, alţii decât Statele Unite, vor trimite în lunile următoare noi trupe şi echipamente în România.
Anunţul Oanei Țoiu vine după ce Washingtonul a decis retragerea parţială a militarilor americani din România. Ea explică şi de ce decizia reducerii trupelor SUA din România nu a fost anunţată de autorităţile de la Bucureşti.
Oana Ţoiu a explicat că autorităţile americane şi cele române au convenit să comunice împreună anunţul retragerii parţiale a prezenţei militare a SUA în România, însă publicarea informaţiei de către un site din Ucraina a deturnat planul convenit.
„Realitatea este că nicio ţară nu poate comunica decizii în numele altei ţări. De altfel, în istoria noastră bilaterală (româno - americană, n.red.) parteneriatul strategic s-a construit pe încredere şi vrem să-l continuăm aşa, ceea ce înseamnă că noi nu vom putea comunica în locul Statelor Unite ale Americii deciziile lor”, spune şefa diplomaţiei române.
În interviul acordat Europei Libere, ministrul de Externe, Oana Ţoiu, spune că decizia Administraţiei Donald Trump de a nu mai continua dislocarea rotaţională în România a aproape o mie de militari nu va vulnerabiliza parteneriatul strategic dintre România şi Statele Unite.
„Discutăm împreună cu Statele Unite ale Americii, dar şi în format aliat NATO, modalităţile în care creştem mai departe capacitatea defensivă, dar şi de descurajare. Principalul nostru focus acum este şi în zona de apărare aeriană.(…) Până la sfârşitul anului şi anul viitor, o să vedem o prezenţă întărită NATO în România şi în special o prezenţă întărită NATO în ceea ce priveşte capacitatea de a interveni în cazul în care România ar fi supusă unui risc direct”, declară ministrul, fără a oferi alte detalii.
