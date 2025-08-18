Liderii Consiliului European se reunesc pentru pacea în Ucraina. Oana Țoiu: „Nu vrem doar o pauză nedefinită în război”

Autor: Monica Vasilescu
Luni, 18 August 2025, ora 18:44
152 citiri
Liderii Consiliului European se reunesc pentru pacea în Ucraina. Oana Țoiu: „Nu vrem doar o pauză nedefinită în război”
Oana Țoiu, ministra de Externe FOTO X Oana Țoiu

Marți, la ora 14:00 (ora României), va avea loc o întâlnire virtuală a liderilor Consiliului European pentru a discuta eforturile de menținere a păcii și pașii următori la nivel european în contextul conflictului din Ucraina.

Oana Țoiu, ministra de Externe, a spus pe rețeaua X că a discutat cu Kaja Kallas, vicepreședinta Comisiei Europene și Înalt reprezentant pentru politica externă a Uniunii Europene, pentru a alinia acțiunile și strategiile Uniunii.

„Mâine va avea loc o întâlnire virtuală a liderilor Consiliului European la ora 14:00, ora României.

Am discutat acum cu Kaja Kallas, vicepreședinte al Comisiei Europene și Înalt reprezentant pentru politica externă a Uniunii Europene, pentru a alinia eforturile pentru pace, precum și următorii pași la nivel european.

Pentru România, asigurarea unei păci de lungă durată, și nu doar a unei pauze nedefinite în război, precum și implicațiile pentru Marea Neagră sunt esențiale în acest proces. Susținem o voce puternică, comună, a Coaliției de voință”, a scris Oana Țoiu pe rețeaua X.

Salariile oferite pentru cele 180 de posturi scoase la concurs de Ministerul de Externe. Oana Țoiu: ”Plaja nu este foarte mare”
Salariile oferite pentru cele 180 de posturi scoase la concurs de Ministerul de Externe. Oana Țoiu: ”Plaja nu este foarte mare”
Ministra de externe, Oana Ţoiu, a declarat că în corpul diplomatic sunt în jur de 120-130 de posturi în acest moment scoase la concurs şi mai sunt şi pentru personal tehnic şi...
Ce se mai poate schimba cu programul Visa Waiver pentru români. „Suntem într-un loc mult mai bun decât acum câteva luni”
Ce se mai poate schimba cu programul Visa Waiver pentru români. „Suntem într-un loc mult mai bun decât acum câteva luni”
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, afirmă că se lucrează pe toate paliere pentru includerea României în programul Visa Waiver și "suntem într-un loc mult mai bun decât acum câteva...
#oana toiu, #razboi, #Europa , #Stiri Oana Toiu
