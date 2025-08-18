Liderii Consiliului European se reunesc pentru pacea în Ucraina. Oana Țoiu: „Nu vrem doar o pauză nedefinită în război”

Marți, la ora 14:00 (ora României), va avea loc o întâlnire virtuală a liderilor Consiliului European pentru a discuta eforturile de menținere a păcii și pașii următori la nivel european în contextul conflictului din Ucraina.

Oana Țoiu, ministra de Externe, a spus pe rețeaua X că a discutat cu Kaja Kallas, vicepreședinta Comisiei Europene și Înalt reprezentant pentru politica externă a Uniunii Europene, pentru a alinia acțiunile și strategiile Uniunii.

„Mâine va avea loc o întâlnire virtuală a liderilor Consiliului European la ora 14:00, ora României.

Am discutat acum cu Kaja Kallas, vicepreședinte al Comisiei Europene și Înalt reprezentant pentru politica externă a Uniunii Europene, pentru a alinia eforturile pentru pace, precum și următorii pași la nivel european.

Pentru România, asigurarea unei păci de lungă durată, și nu doar a unei pauze nedefinite în război, precum și implicațiile pentru Marea Neagră sunt esențiale în acest proces. Susținem o voce puternică, comună, a Coaliției de voință”, a scris Oana Țoiu pe rețeaua X.

