Autor: Daniel Groza
Luni, 13 Octombrie 2025, ora 13:58
România ar putea da în SUA o parte din banii europeni pentru reînarmare. Lista finală a cumpărăturilor de peste 16 miliarde de euro va fi făcută publică
Tancuri americane într-un poligon din Bulgaria FOTO Department of War

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a anunțat că lista achizițiilor de apărare finanțate prin programul SAFE va fi transmisă Comisiei Europene și publicată la sfârșitul lunii noiembrie. România va primi 16,68 miliarde de euro din acest program pentru a investi în industria de apărare națională și pentru a achiziționa tehnică militară, precum și în proiecte de infrastructură civil-militară, cum ar fi autostrăzi și poduri.

Șefa diplomației române a precizat că subiectul a fost discutat și în cadrul întâlnirilor de la Washington, menționând că SUA au exprimat rezerve față de regulile Uniunii Europene privind finanțarea achizițiilor din afara spațiului comunitar.

"Lista finală, atât a achiziţiilor României, cât şi a altor ţări, va fi făcută publică, către Comisie şi apoi către publicul general, la sfârşitul lunii noiembrie a acestui an", a afirmat Oana Ţoiu, în cadrul unei conferinţe de presă susţinută la sediul MAE.

Ea a menţionat că subiectul a fost abordat inclusiv în cadrul întâlnirilor pe care le-a avut recent la Washington cu oficialii din SUA.

"Poziţia Statelor Unite ale Americii, reiterată şi în întâlnirile din Washington, este o poziţie parţial critică faţă de regulile Uniunii Europene care privesc finanţarea achiziţiilor, în zona apărării, din resurse europene, inclusiv în programul SAFE. Ce am discutat în întâlnirile din Washington sunt variantele care există acum, în cadrul deciziilor prezente, şi anume, posibilitatea unor investiţii comune. Regulile stipulează că dacă 35% din produsul final, fie la nivelul investiţiilor, fie la nivelul componentelor, vine dintr-o ţară în afara Uniunii Europene şi în afara ţărilor care au semnat parteneriatul pe SAFE, poate să fie în continuare un produs care poate să fie parte din lista de achiziţii ale ţărilor care finanţează asemenea achiziţii, prin mecanismul SAFE", a spus Ţoiu.

