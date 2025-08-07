UPDATE Oana Țoiu, primul ministru român de Externe care merge la Kiev pe timp de război. Cu cine se va întâlni șefa diplomației FOTO

Ministra de Externe, Oana Țoiu se află joi, 7 august, în vizită la Kiev. Aceasta este prima vizită bilaterală a unui ministru român de Externe în Ucraina de la invazia Rusiei din anul 2022.

Țoiu anunță că va purta discuții cu oficiali ucraineni de rang înalt pe toate temele de interes comun, iar apoi va face o vizită la Cernăuți.

UPDATE 14:04

În cadrul vizitei bilaterale la Kiev, ministra afacerilor externe, Oana Ţoiu, a avut o întrevedere cu prim-ministrul Ucrainei, Yulia Svyrydenko, anunță într-un comunicat Ministerul Afacerilor Externe.

Întâlnirea a constituit un prilej pentru transmiterea unui semnal puternic privind interesul comun pentru pace în regiune, integrarea europeană şi dezvoltarea unor proiecte comune pentru viitor.

Discuţia s-a concentrat asupra cooperării în domeniul economic, inclusiv în industria de apărare, precum şi asupra priorităţilor în materie de conectivitate.

Din dialog a reieşit interesul comun pentru continuarea practicii şedinţelor comune de guvern, având în vedere utilitatea acestora în aprofundarea dialogului în diverse domenii şi în impulsionarea cooperării sectoriale. A fost subliniată importanţa interconectivităţii, inclusiv în contextul procesului de reconstrucţie a Ucrainei.

Cei doi înalţi oficiali au trecut în revistă progresele realizate în cadrul mai multor proiecte, precum podul aflat în construcţie peste râul Tisa. Ministrul român al afacerilor externe a evocat, în acest context, investiţiile semnificative realizate de România în proiecte transfrontaliere, de la începutul agresiunii ruse împotriva Ucrainei, în februarie 2022, cu impact pozitiv la nivel regional, inclusiv din punct de vedere economic.

A rezultat un interes reciproc pentru facilitarea cooperării dintre companiile româneşti şi cele ucrainene.

Prim-ministrul ucrainean a invitat România şi companiile româneşti să participe la procesul de reconstrucţie a Ucrainei şi să realizeze investiţii în această ţară.

Ministra afacerilor externe a reamintit sprijinul constant acordat de România parcursului european al Ucrainei şi disponibilitatea de a împărtăşi din propria experienţă în procesul de preaderare. A evidenţiat, în acest context, importanţa continuării proceselor de reformă.

De asemenea, a subliniat importanţa respectării depline a drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, subliniind necesitatea ca situaţia şi nevoile specifice ale acestora să fie luate în considerare în toate procesele legislative şi administrative relevante, cu accent deosebit asupra domeniului educaţiei, mai transmite Ministerul Afacerilor Externe.

Știrea inițială

„Prima vizită bilaterală a unui ministru român de Externe la Kiev de la invazia Rusiei din 2022 începe astăzi. Este un semnal puternic al solidarității noastre neclintite față de Ucraina. Voi purta discuții cu oficiali ucraineni de rang înalt pe toate temele de interes comun, iar apoi voi continua cu o vizită la Cernăuți”, a anunțat ministra de Externe pe X.

„O crimă de război oribilă”

Oana Țoiu mai spune că „ziua a început cu o vizită la spitalul de copii Okhmatdyt din Kiev, la un an după ce a fost deliberat și brutal atacat de forțele ruse. A fost o crimă de război oribilă, care a cutremurat lumea și care nu va rămâne nepedepsită.

Ca mamă, nici nu pot exprima în cuvinte cât de profund resimt aceste atacuri cinice. Să văd acești copii nevinovați în tratament, unii pentru boli foarte grave, mi-a arătat încă o dată că ucrainenii sunt un popor puternic și rezilient”.

„România va continua să fie alături de Ucraina”

„Am vizitat și Școala Supereroilor, care funcționează în cadrul Institutului Național de Oncologie. Am fost profund mișcată de determinarea acestor copii de a-și continua studiile în timp ce urmează tratamente de lungă durată.

Fundația Primei Doamne Olena Zelenska, cu sprijinul partenerilor internaționali, lucrează cu generozitate pentru zile mai luminoase pentru acești copii. Mi-am exprimat sincera admirație și cele mai bune urări tuturor acestor Supereroi care ne învață să nu renunțăm niciodată.

Mi-a arătat că pentru asta luptă ucrainenii: pentru binele copiilor lor, pentru libertate, pentru viitor. România va continua să fie alături de Ucraina în lupta sa legitimă”, adaugă ministra de Externe a României, Oana Țoiu.

