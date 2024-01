Una dintre vedetele Digi 24 pleacă după 12 ani: "Abia aștept să vă povestesc…"

Una dintre cele mai importante voci de la Digi24 spune adio postului de știri, după o activitate de 12 ani.

Oana Zamfir și a anunțat plecare, cu un mesaj în care face un rezumat al activității ei la stația tv.

"După 12 ani și exact o lună, se încheie un capitol.

În ultimii 12 ani, Digi24 mi-a fost casă, școală, familie. A fost locul în care am crescut, în care mi-am găsit prietenii, în care am învățat și am greșit și iar am învățat.

Nu mi-a fost deloc ușor să pun 12 ani de carieră în câteva minute de video, la fel cum nu îmi e ușor să scriu despre ultimii 12 ani în doar câteva rânduri.

Din 2011 până la finalul lui 2023 am trecut prin toate tronsoanele orare de știri, de la matinal, până la ultimul jurnal al zilei. Am prezentat știri de luni până vineri, sau doar în weekend. Am moderat emisiuni de dezbateri și interviuri și am trecut printr-o serie de alegeri, dintre care 2 au fost prezidențiale.

Am prezentat, timp de 5 ani, emisiunea Ca-n Filme, care, la acel moment, era singurul proiect tv de cultură cinematografică.

Am realizat ediții speciale de Oscar în România sau ediții speciale de la Festivalul de Teatru de la Sibiu. A urmat proiectul “Scenă Deschisă”, un podcast pe care l-am împărțit cu alți prezentatori Digi24 și unde am avut onoarea să-i am invitați pe unii dintre marii artiști ai României, oameni de valoare, talentați, autentici.

A fost și “Breaking Show”, un proiect special de Revelion și de aniversare a 10 ani de existență Digi24, o provocare pe care am dus-o la capăt cu multă muncă și căreia i-aș spune “Da” din nou, oricând. Apoi “Untold”, 4 zile de maraton live la cel mai mare festival de muzică din România.

Au fost mii de ore de hard news, soft news, infotainment, platou, teren, direct, înregistrat, știri, news alert, breaking news, ediții speciale, interviuri cu personalități de renume internațional.

Toate variantele de lungime de păr, toate variantele de kilograme, toate culorile de ținute…

Am fost eu, în toate variantele mele, în fața voastră.

M-am bucurat mult că am păstrat o parte din munca mea la tv, de la prima fotografie oficială făcută la Digi24, pănă la ultimul jurnal prezentat în direct. Fără arhiva personală nu aș fi putut să îi includ în această retrospectivă pe unii dintre foștii colegi care mi-au fost mentori sau pe cei care mi-au devenit prieteni. În imagini nu îi vedeți pe cei pe care, de obicei, nu îi vede nimeni: editorii, producătorii, operatorii, regizorii, colegii din regie, montaj, cei fără de care drumul meu în televiziune nu ar fi arătat așa.

Tuturor celor din imaginile de mai jos, dar și celor care nu se văd în ele și care au avut o vorbă bună sau dură pentru mine, celor care m-au suportat și înțeles în momentele mele de asprime, le mulțumesc de 1000 de ori.

Iar vouă, vă mulțumesc pentru timp, gânduri și atenție.

După 12 ani și exact o lună, închei cu emoție un capitol și încep cu bucurie, altul, despre care abia aștept să vă povestesc… în câteva ore", a anunțat Oana Zamfir.

