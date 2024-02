Vedeta Digi24 care și-a dat neașteptat demisia: ”A trebuit s-o duc cu nodul în gât”. Ce i s-a întâmplat în direct

Oana Zamfir, una dintre cele mai importante voci de la Digi24, a spus adio postului de știri, după o activitate de 12 ani.

Ea nu a părăsit însă trustul, ci s-a mutat la Digi FM, revenind la prima ei dragoste - radioul. Oana și Vlad Craioveanu vor prezenta matinalul, în fiecare dimineață.

Conform Paginademedia.ro, Oana Zamfir a oferit detalii despre noua sa colaborare, dar și despre experiența trăită la TV.

„Eu am fost în direct când am aflat că tatăl meu era internat cu COVID în spital, în perioada aia cea mai critică, aia de la început, din 2020, când nu erau paturi în spitale, când te ţineau 16 zile în carantină închis şi a trebuit s-o duc cu nodul în gât.

Eu n-o să mint niciodată şi o să spun tot timpul. Am avut momente când am avut nod în gât şi lacrimi in ochi în direct la televizor.

Am făcut atac de panică şi nu s-a văzut pe post din cauza unor probleme tehnice, pur şi simplu, la un moment dat mi-am dat seama că nu mai aud regia, era news alert, era ceva îngrozitor. Nu puteai controla şi am făcut atac de panică. Mi s-a întâmplat asta, nu s-a văzut la televizor”, a spus Oana Zamfir, printre altele.