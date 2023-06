Managerul Spitalului Colțea, dr. Ioan Bogdan Furtună, cere câte 20.000 de euro ca daune morale de la Oana Zăvoranu și de la avocatul acesteia, Ionuț Silviu Călin, în procesul penal în care cei doi sunt acuzați de șantaj, după ce l-au amenințat pe medic cu plângeri penale dacă nu semnează un contract de împrumut fals pentru suma de 240.000 de euro.

Faptele s-ar fi petrecut în aprilie 2021, când cei doi au vrut să-l „stoarcă” de bani pe medic, pe care actriția de telenovele îl angajase ca manager la clinica One Life. Șantajul ar fi fost exercitat sub forma unor presiuni psihice prin mesaje pe Facebook și amenințări în interviuri televizate.

Oana Zăvoranu (foto) și avocatul ei, Ionuț Silviu Călin, sunt judecați pentru șantaj de către judecătoarea Isabela Daria Miheț, judecătoarea care în trecut s-a opus redeschiderii Dosarului 10 August, pe vremea când aceasta era la Tribunalul București.

De asemenea, judecătoarea Miheț este cea care a exclus interceptările din Dosarul Regiotrans, în care este vizat Iorgu Ganea, partenerul de business al afaceristului Costel Comana, care s-a sinucis în 2015. Cei doi erau vizați într-un dosar DNA cu prejudiciu de 50 de milioane de euro.

Ads

Oana Zăvoranu a cerut secretizarea ședinței de judecată

În procesul de șantaj al Oanei Zăvoranu, la termenul de luni, 19 iunie, primul lucru pe care l-a făcut judecătoarea Miheț a fost să își rotească ochii prin sală și să-i întrebe pe ziariști ce caută la proces. Asta le-a ridicat mingea la fileu avocaților celor doi inculpați.

„Față de natura infracțiunilor și pentru apărarea reputației clienților solicităm ca ședința să fie declarată nepublică”, a spus avocatul Oanei Zăvoranu.

„Nu fac referire neapărat la reprezentanții presei de față, dar știți că se relatează pe larg declarațiile din sala de judecată, fapt care împietează desfășurarea procesului penal”, a completat apărătorul avocatului Ionuț Silviu Călin.

Ca argument în drept, avocații au solicitat aplicarea dispoziţiilor art. 352 din Codul de procedură penală, care spune că secretizarea ședinței poate fi dispusă atunci când sunt amenințate interesele de stat, morala, demintarea sau viața intimă a unei persoane, ori interesele unui minor.

Ads

Magistratul Isabela Daria Miheț s-a retras pentru a delibera pentru câteva minute, apoi a costatat că Oana Zăvoranu nu se înscrie în niciuna dintre situațiile enumerate de lege pentru a fi judecată în ședință secretă.

Ca o ironie a sorții, fără să vrea, însăși judecătoarea le-a încălcat drepturile Oanei Zăvoranu, dar și pe cele ale avocatului Ionuț Cătălin Silviu (foto) atunci când le-a citit adresele din cărțile de identitate, precum și CNP-urile, înainte să îi întrebe dacă optează pentru procedura simplificată.

Oana Zăvoranu și avocatul ei se declară nevinovați

Cei doi au respins posibilitatea de a recunoaște acuzațiile în schimbul reducerii eventualei pedepse cu o treime.

„Nu doresc procedura simplificată, doresc să dau declarații”, a spus Oana Zăvoranu în fața instanței.

Judecătoarea a mai considerat că este necesar să schimbe ordinea din Codul de procedură penală și să înceapă audierile cu partea vătămată, mai exact cu medicul Ioan Bogdan Furtună, deoarece „cauza a fost deschisă ca urmare a plângerii acestuia”.

Ads

Avocații inculpaților au plusat și au cerut chemarea la bară în calitate de martor a avocatei medicului, pentru „clarificări”.

„Nu am avut niciodata ocazia să asistăm la audierea așa-zisei persoane vătămate. Separat, aș avea două chestiuni: solicităm proba confruntării și audierea în calitate de martor a doamnei Mareș (n.r. – avocata părții vătămate)”, a declarat avocatul lui Ionuț Silviu Călin.

„Mereu a existat o atitudine șicanatorie”, a răspuns avocata medicului Ioan Bogdan Furtună.

Managerul Spitalului Colțea a declarat că se constituie parte civilă și cere daune morale de câte 20.000 de euro de la Oana Zăvoranu și de la avocatul Ionuț Silviu Călin. La termeul din data de 18 septembrie, instanța urmează să înceapă audierile.

„Am fost solicitat să recunosc un așa zis prejudiciu, că dacă nu sunt „terminat pe viață”. Adică (Oana Zăvoranu și avocatul ei – n.r.) vor divulga în presă faptul că i-aș fi furat eu o anumită sumă de bani și alte chestii de genul ăsta. Inițial a spus 800.000 de euro, dar doamna a făcut o reducere la 200.000. Nu știu la ce se referit. Eu am cerut ca despăgubiri onorariul de avocat și suma pe care am împrumutat-o. Nici nu știu ce să vă spun, vă dați seama, copiii să vadă la televizor…Soția știe foarte clar, că a fost lângă mine și în momentul în care s-a produs șantajul și înainte. Nimic din ceea ce am făcut n-a fost cu rea credință, dar doamna a interpretat cu totul altfel. Și, într-adevăr, bunătatea întotdeauna se plătește”, a declarat medicul Ioan Bogdan Furtună (foto) înainte de proces.

Ads

Oana Zăvoranu și avocatul Ionuț Silviu Călin, acuzați de șantaj

Ziare.com a consultat motivarea hotărârii din data de 20.12.2022, atunci când judecătorul de cameră preliminară a validat legalitatea rechizitoriului și a dispus începerea judecății.

Din docuemntul citat rezultă că Oana Zăvoranu și avocatul Ionuț Silviu Călin l-au „strâns cu ușa” pe medicul Ioan Bogdan Furtună să semneze pentru o datorie de 800.000 de euro pe care nu o avea, amenințându-l cu dezvăluirea unor presupuse detalii compromițătoare pentru persoana vătămată:

„S-a reținut ca situație de fapt că, în calitatea sa de acționar majoritar al S.C. One Life S.R.L., inculpata Zăvoranu Ioana în perioada 08.04.2021- 23.04.2021, în contextul negocierii privind încheierea unui contract de tranzacție cu persoana vătămată pentru acoperirea unui pretins prejudiciu cauzat de persoana vătămată în cuantum de 800.000 euro societății One Life SRL pe perioada în care aceasta a fost administratorul societății, având sprijinul inculpatului Călin Ionuț Silviu (avocat al inculpatei) pe care l-a mandatat să negocieze încheierea tranzacției menționate mai sus.

(Inculpata Ioana Zăvoranu – n.r.) a constrâns persoana vătămată Furtună Ioan Bogdan prin exercitarea de presiuni psihice, ce au constat în conținutul postărilor acesteia de pe rețeaua de socializare Facebook din datele de 20.04.2021 și 21.04.2021, precum și în intervenția televizată din cadrul emisiunii Ediție specială a postului de televiziune Romania TV din data de 23.04.2021, în care se arată aspecte denigratoare referitoare la persoana vătămată privitor la săvârșirea unor fapte de natură penală de către aceasta, acte ce au fost exercitate în scopul obținerii pentru sine a unui folos material în mod injust în cuantum de 240.000 euro.

Activitarea infracțională a inculpatului Călin Ionuț Silviu a constat în aceea că a constrâns persoana vătămată Furtună Ioan Bogdan, prin exercitarea de presiuni psihice care au constat în faptul că, sub pretextul unui posibil prejudiciu cauzat de persoana vătămată Furtună Ioan Bogdan, pe perioada în care aceasta a fost administratorul One Life S.R.L, firmă în care inculpata Zăvoranu Ioana deține calitatea de acționar majoritar, va fi formulată plângere penală împotriva persoanei vătămate care va avea ca rezultat sigur condamnarea persoanei vătămate și suspendarea dreptului la liberă practică, precum și că vor fi date în vileag în mass media aspecte denigratoare pentru persoana vătămată de natură să îi compromită acesteia imaginea, dar și aptitudinea de a fi aleasă într-o funcție publică”, se arată în documentul citat.

Pe data de 20.12.2022, judecătorul de cameră preliminară a respins cererile și excepțiile invocate de Oana Zăvoranu, a confirmat legalitatea rechizitoriului și a dispus începerea judecății în dosarul de șantaj, alături de avocatul Ionuț Silviu Călin.

Ads