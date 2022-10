Oana Zavoranu a contra-atacat marti in scandalul cu Pepe si l-a actionat pe acesta in judecata pentru "violarea secretului corespondentei, santaj si amenintare". In plus, vedeta este in proces si cu postul Pro TV.

In timpul unei emisiuni de la Antena 1, Oana Zavoranu a declarat ca a dat in judecata postul de televiziune Pro TV pentru linsaj mediatic. In interventia telefonica avuta in emisiune, Oana Zavoranu a declarat ca Pepe s-a lasat invins de Tudy Ionescu si ca nu l-a parasit din mila.

"Problema care ma afecteaza pe mine este ca, din pacate, Pepe se coboara si este mult mai putin barbat decat am crezut. Sunt sigura ca Tudy i-a marcat si ii va marca viata. Citeste mai multe despre Oana Zavoranu - in proces cu Pepe si Happy Hour pe Vedeta.ro.

