Oana Zăvoranu redeschide războiul cu Pepe: „Am fost tamponul urii dintre mama și acest bichon” VIDEO

Oana Zăvoranu a făcut recent dezvăluiri despre motivele care au dus-o să apeleze la ajutorul vrăjitoarelor, precum și despre relația tumultuoasă cu fostul său soț, Pepe. Declarațiile sale au fost făcute în cadrul podcastului lui Bursucu, unde vedeta a abordat subiecte delicate din trecutul său.

De ce a apelat Oana Zăvoranu la vrăjitoare

Contrar speculațiilor, Oana Zăvoranu a precizat că nu dragostea pierdută pentru Pepe a fost motivul pentru care a ajuns la vrăjitoare. Vedeta a explicat că această decizie a venit pe fondul unei relații tensionate cu mama sa.

„Eu nu am ajuns la aceste individe din răneală de dragoste de soț, iubit și așa mai departe. Acolo lucrurile erau terminate cu cruce. Nu m-am dus să aduc pe nimeni înapoi. Acolo am ajuns pentru că duceam un război extrem de dureros cu mama”, a declarat ea.

Conflictul dintre Oana și mama sa a fost unul de lungă durată și intens, alimentat de divergențele legate de relația cu Pepe. Potrivit actriței, mama sa nu a fost niciodată de acord cu căsnicia lor, iar etnia cântărețului a fost mereu subiect de discuție între cele două.

Oana Zăvoranu redeschide războiul cu Pepe

Oana a vorbit deschis despre cum Pepe a influențat relația sa cu mama. Ea l-a descris drept un factor destabilizator, care a contribuit la deteriorarea legăturii lor.

„Șapte ani de zile am fost tamponul urii dintre mama și acest bichon. Am un dispreț total pentru acest individ și este cea mai mare greșeală a vieții mele pentru cum s-a comportat ulterior, deși eu am fost o fată fină”, a spus ea.

Conflictul dintre Mărioara Zăvoranu și Pepe era alimentat de neacceptarea acestuia și de scandalurile frecvente din familie. Oana a recunoscut că ar fi trebuit să asculte mai mult de mama sa.

„Mama a fost contra acestei căsnicii, cu scandaluri, urlete. Mama mea a fost un om foarte deștept și îmi pare rău că nu am avut mintea de acum să-mi prețuiesc mama mult mai mult, pentru tot ce a fost. Mama nu avea cum să fie de acord cu acest individ, nici cu familia lui. Valorile noastre, mediile ne diferențiau”, a explicat Oana.

Astăzi, Oana Zăvoranu privește cu alți ochi situațiile din trecutul său și regretă că nu a avut maturitatea necesară pentru a-și prețui mama mai mult. Deși relația cu Pepe a fost un capitol dificil, vedeta consideră că evenimentele din acea perioadă au ajutat-o să devină persoana de acum.

