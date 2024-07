Oana Zavoranu, audiata la DNA: Vrajitoarele au in spate organizatii mafiote

Oana Zavoranu a fost audiata timp de doua ore, miercuri, la sediul Directiei Nationale Anticoruptie, dupa ce un om de afaceri a depus plangere impotriva sa pentru camatarie.

Vedeta a sosit la sediul DNA in jurul orei 15.30. Intrebata pentru ce a fost chemata la DNA, Oana Zavoranu a raspuns: "Nu stiu, ca si eu sunt curioasa".

Dupa cele doua ore petrecute la audieri, Oana Zavoranu s-a lamurit ca este vorba despre o plangere depusa impotriva sa de un apropiat al vrajitoarelor Vanesa si Melissa, omul acuzand-o de camatarie.

"Am decis pentru mine si ca un act civic sa denunt aceste lucruri. Aceste asa-zise vrajitoare, tamaduitoare, cum vreti sa le spuneti, nu ar face nimic daca in spatele lor nu ar sta o grupare mafiota, criminala, care functioneaza extraordinar de bine", a declarat Oana Zavoranu.

Aceasta a mai spus ca are inregistrari care sa ii probeze afirmatiile. Ea a fost reclamata de Sebastian Dobrescu, care este in prezent judecat pentru complicitate in dosarul vrajitoarelor care ar fi escrocat-o pe Oana Zavoranu.

Dobrescu este totodata cel care l-a denuntat pe procurorul Maximilian Balasescu, care se ocupa de caz, dupa ce acesta ar fi cerut mita pentru solutionarea favorabila a dosarului.

Balasescu este, in prezent, judecat pentru coruptie, alaturi de vrajitoarele Vanesa si Melissa, care au escrocat-o si santajat-o pe Zavoranu.

