Oana Zavoranu, afirmatii explozive despre viata de spion: M-am gandit de multe ori sa ma fac agent secret. Am fost ofertata de o agentie secreta. Imi place sa storc informatii". Ce decizia a luat vedeta

Intr-o sesiune de intrebari si raspunsuri pe Instagram, vedeta a dezvaluit numeroase secrete din viata sa.Internautii au vrut sa afle amanunte picante despre Oana Zavoranu.Bruneta a fost sincera si i-a satisfacut curiozitatea unui fan legata de spionaj."Te-ai gandit vreodata sa te faci agent secret", a fost intrebarea omului. Oana Zavoranu nu s-a sfiit si a raspuns exploziv: "Da, m-am gandit de mai multe ori si chiar am fost ofertata de o agentie secreta in acest sens, dar am refuzat din mai multe motive. Imi place sa pun in fata faptului implinit anumite persoane si sa storc informatii secrete."Sursa foto: Instragam / oana.zavoranuOana Zavoranu tocmai a implinit 48 de ani si dat o petrecere pe cinste de unde nu a lipsit Dan Diaconescu , unul dintre cei mai buni prieteni ai sai.